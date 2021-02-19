موسكو: أرسلنا دعوات إلى جميع السفارات المعتمدة للمشاركة في التطعيم ضد كورونا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم إرسال دعوات للمشاركة في التطعيم ضد فيروس كورونا إلى جميع السفارات المعتمدة لديها.

وجاء في بيان للوزارة وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك»: تم إرسال دعوات إلى السلك الدبلوماسي للتطعيم ضد كورونا وهو أمر شائع في العديد من الدول ومن المفهوم أن المعركة الناجحة ضد الوباء تتطلب تغطية واسعة بقدر المستطاع لجميع الناس في البلاد.

وأضاف البيان: لا نعتبر وزارة الخارجية الروسية استثناء.. بما أننا نتحدث عن وباء ينتشر بسرعة ويشكل تهديداً لجميع فئات المواطنين، أرسلت دعوات إلى جميع السفارات والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية المعتمدة لدى روسيا للتطعيم.

ولفت البيان إلى أنه يتم تنفيذ العمل على مبدأ التطوع واحتفاظ الموظفين بالحق في اختيار التطعيم بما يخص موظفو البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج وأفراد أسرهم ويؤخذ بالاعتبار إمكانية إيصال اللقاح الروسي إلى أي بلد أو استخدام الأدوية المحلية فضلاً عن توفير البنية التحتية الطبية اللازمة في المؤسسات الأجنبية الروسية.

وذكر البيان بأنه تمت الموافقة على اللقاح الروسي للاستخدام في أكثر من 25 دولة حول العالم من منتصف شباط الجاري مؤكداً الثقة بأن العمل المتواصل لتعزيز التطعيم مهمة مشتركة للمجتمع الدولي في سياق الوباء المستمر.