بمناسبة يوم المجالس المحلية.. تسليم آليات جديدة لوحدات إدارية بحلب

حلب – تشرين:

بمناسبة يوم المجالس المحلية سلمت محافظة حلب اليوم 5 آليات جديدة من شركة الصرف الصحي في حلب لعدد من الوحدات الإدارية، وهي عبارة عن صهاريج مقطورة (للتعزيل والتسليك) لكل من بلديات (السفيرة – نبل – دير حافر – عران – ومسكنة).

وبيّن عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة د. كميت عاصي الشيخ أن هذه الآليات ستساهم بدعم وتعزيز جهود الوحدات الإدارية لتقوم بدورها في سبيل النهوض بالواقع الخدمي في نطاق عملها.

وفي سياق متصل تم اليوم تنظيم حملة نظافة بالتنسيق بين محافظة حلب و مجلس المدينة – مديرية خدمات الأنصاري – تم خلالها ترحيل القمامة وتفريغ الحاويات وتنظيف المنصفات وترحيل وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة وغسل الشوارع وإزالة الإشغالات وتقليم الأشجار وتعزيل المصارف المطرية.