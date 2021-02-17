ما المبلغ الذي حدده سان جيرمان للتخلي عن مبابي..؟

أشارت صحيفة “لو باريزيان” في تقرير إلى أن مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي أثبت أنه يستحق أن يكون ضمن الفئة الأولى بعد تألقه في المباراة ضد برشلونة، وتسجيله هاتريك في ملعب كامب نو، ، لكنه لن ينعم بذلك في ظل تواجد نيمار جونيور، الذي اقترب من تمديد تعاقده لأربعة مواسم إضافية، وأضافت: إن مستقبل مبابيالذي ينتهي تعاقده في صيف 2022 يبقى محل شكوك عديدة في ظل اهتمام بعض الأندية بضمه مثل ريال مدريد، جوفنتوس، ليفربول ومانشستر سيتي، بينما ابتعد برشلونة عن السباق في ظل أزمته المالية.

وقالت الصحيفة: حدّد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان سعراً مبدئياً مقابل الموافقة على بيع المهاجم مبابي، وأضافت: “مبابي أمام خيارين لا ثالث لهما في الصيف المقبل، إما تمديد عقده أو الرحيل”، وذكرت أن إدارة النادي لا تخطط للتفريط في مبابي بأقل من 200 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مسؤولي سان جيرمان يراهنون على أن أي نادٍ ينوي ضم مبابي، سيفكر مرتين لتدبير المبالغ المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، خاصة أن راتب اللاعب الشاب سنوياً لن يقل عن 30 مليون يورو.