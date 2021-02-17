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الأربعاء,17 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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العمل على تحرير مواطنين سوريين من المعتقلات الإسرائيلية
سوسان: وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي يعيق عودة الاستقرار بشكل كامل إلى سورية
الرئيس بوتين يحذّر من خطورة أنشطة شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية على النظام العالمي
موقع أمريكي: العقوبات الأمريكية على الشعوب كالقصف العشوائي للمدن
إصابة 4 أطفال بانفجار لغم من مخلّفات «داعش» الإرهابي بريف ديرالزور
ظريف: بايدن يمارس سياسة الغطرسة التي انتهجها ترامب
ميليشيا «قسد» تخطف مدنيين من مخيم الهول في الحسكة وبلدة الطيانة في دير الزور
حرب سيبرانية تقودها "إسرائيل" ضد الجزائر لرفضها التطبيع
حزب العمال التركي: سياسة أردوغان خلقت المشاكل لتركيا
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لقطة اليوم
ينحسر غداً..
لقطة اليوم
ينحسر غداً..
في
17 شباط , 2021
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