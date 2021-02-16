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فريق الوحدة للناشئات يتابع فوزه في دوري السلة

هيفاء الإبراهيم :
حقق فريق ناشئات الوحدة بكرة السلة فوزاً مستحقاً على نظيره فريق ناشئات جرمانا بنتيجة دبل سكور (٩٦، 47 ) نقطة في الأسبوع الثاني من دوري الناشئات ، بعد مباراة طابقية أسفرت عن فوز واسع للاعبات فريق الوحدة اللاتي أبدين عرضاً جيداً ومستوى فنياً عالياً في التحكم والسيطرة على مجريات المباراة ما أظهر الفارق الكبير بالنتيجة ، مع العلم أن فريق جرمانا هو فريق جيد أيضاً وإنما تحتاج لاعباته للكثير من الخبرة والمتابعة والتدريب المتواصل لكون أغلب لاعباته من الأعمار الصغيرة.

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