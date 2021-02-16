رفع أضرار الصرف الصحي عن بلدات في درعا

درعا – وليد الزعبي :

أوضح المهندس رزق المحاميد مدير عام شركة الصرف الصحي في درعا أنه في إطار إعادة تأهيل المحاور والشبكات التي تضررت خلال السنوات السابقة.. تم الانتهاء من أعمال صيانة وتأهيل جزء من محور الصرف الصحي الممتد بين مدينتي إزرع والشيخ مسكين بطول يصل إلى 9 كم وبتكلفة بلغت 25 مليون ليرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في المحافظة.

وبيّن المحاميد أن المحور المذكور يخدم حوالي 125 ألف نسمة ضمن مدن وبلدات بصر الحرير وإزرع ومليحة العطش والشيخ مسكين وقرفا، ويرفع التلوث الحاصل للأراضي الزراعية المحيطة بالمحور ويحدّ من قيام بعض ضعاف النفوس بالتعدي على ذلك المحور لري مزروعاتهم من تلك المياه الآسنة بشكل ضار بالصحة العامة كما ويوقف انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة في التجمعات السكانية التي يمر فيها.

ونوّه مدير عام الشركة إلى أنه تم في وقت سابق الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي في بلدة علما بقيمة إجمالية بلغت 304 ملايين ليرة ، وهو مشروع طالما طالب به الأهالي لأنه يرفع التلوث الحاصل بين الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية وينهي معاناتهم مع الجور الفنية التي كثيراً ما كانت تطفو وتحتاج إلى عمليات نضح متكررة بأجور باهظة لا قدرة لهم على استمرار تحملها.