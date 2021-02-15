في لقاء متقدم من الدوري الكروي.. الشرطة يستقبل الساحل

إبراهيم النمر :

تنطلق غداً منافسات الجولة السادسة عشرة ( الثالثة إياباً) من الدوري الممتاز لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الشرطة والساحل في ملعب الجلاء بدمشق في تمام الساعة الثانية عصراً.

الشرطة العاشر بـ15 نقطة حقق تعادلاً ثميناً بل بطعم الفوز من جاره الوحدة الخامس الذي ينافس للدخول إلى المربع الذهبي، هذه النقطة جاءت لتصحيح مسيرة الفريق بعد عدة مطبات والأهم أن مركزه غير مطمئن وبحاجة لعمل مضاعف للخروج منه ومن ثم التقدم نحو مراكز الوسط الأكثر أماناً واستقراراً.

أما الساحل صاحب المركز الثاني عشر وبثماني نقاط حاله هو الآخر غير مطمئن على الإطلاق وإذا ما بقي على هذه الحال فإنه سيرافق الفتوة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى الموسم المقبل بكل تأكيد وحينها لا ينفع الندم، الفوز ضروري جداً لتصحيح المسار والتعويض ما زال وارداً حتى وإن كان صعباً لكنه ليس مستحيلاً، فعلى إدارته دعمه وتذليل المعوقات أمامه لتقطف ثمار عملها بالبقاء بين الكبار في الدوري الممتاز بعد 3 مواسم مميزة.

المقدم منيف طعمة رئيس اتحاد الشرطة أكد لـ”تشرين” أن اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين وغاية الفريقين هي كسب الرهان في تحقيق النقاط كاملة، والساحل فريق كبير ولديه عناصر مميزة ومدرب فريقنا درس نقاط قوته ومكامن ضعفه ووضع التشكيل المناسب للظفر بالفوز لتحسين مركزنا على سلم الترتيب. ذهاباً تعادل الفريقان إيجاباً بهدف لمثله.

يشار إلى أن بقية المباريات الست ستجري يوم الأربعاء وفيها ديربي حلب بين الاتحاد والحرية في ملعب الحمدانية، والوثبة بدوره يستقبل الوحدة في ملعب حمص، وتشرين يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتوة، وديربي الساحل بين جبلة وحطين، والحرجلة يستقبل الطليعة، وأخيراً الكرامة في ضيافة الجيش.

بقي أن نذكّر بترتيب الفرق بعد المرحلة الخامسة عشرة الجيش في الصدارة برصيد 34 نقطة يليه الكرامة وتشرين بـ31 نقطة لكل منهما ثم حطين بـ30 نقطة فالوحدة 28 نقطة والطليعة 23 نقطة فالاتحاد وجبلة بـ19 نقطة لكل فريق والوثبة بـ18 نقطة والشرطة بـ15 نقطة والحرجلة 12 نقطة والساحل 8 نقاط والحرية 7 نقاط ثم الفتوة 5 نقاط.