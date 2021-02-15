الحوادثمنوعات

شدتها 5.3 درجات.. هزة أرضية تضرب فوكوشيما اليابانية

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.3 درجات على مقياس ريختر محافظة فوكوشيما اليابانية دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

ونقلت وكالة «شينخوا» عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها اليوم إن الهزة ضربت على عمق 50 كيلومتراً وتم تحديد مركزها عند خط العرض 37.5 درجة شمالاً وخط الطول 141.6 درجة شرقاً، ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزة.

وضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات أمس شرق اليابان وذلك بعد يوم من زلزال مدمر بقوة 7.3 درجات ضرب المنطقة نفسها أمس الأول وتسبب بإصابة أكثر من مئة شخص.

 

قد يعجبك ايضا
الصحة

نيوزيلندا تغلق كبرى مدنها بعد رصد سلالة من كورونا المتحورة فيها

الصحة

إيران: 83 وفاة و7760 إصابة جديدة بكورونا

الصحة

روسيا: 394 وفاة و12207 إصابات جديدة بكورونا

الصحة

116 وفاة و4426 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا