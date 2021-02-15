شدتها 5.3 درجات.. هزة أرضية تضرب فوكوشيما اليابانية

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.3 درجات على مقياس ريختر محافظة فوكوشيما اليابانية دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

ونقلت وكالة «شينخوا» عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها اليوم إن الهزة ضربت على عمق 50 كيلومتراً وتم تحديد مركزها عند خط العرض 37.5 درجة شمالاً وخط الطول 141.6 درجة شرقاً، ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزة.

وضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات أمس شرق اليابان وذلك بعد يوم من زلزال مدمر بقوة 7.3 درجات ضرب المنطقة نفسها أمس الأول وتسبب بإصابة أكثر من مئة شخص.