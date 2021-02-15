مشفى الحفة خالٍ من (كورونا) .. ومديرها يحذر من إصابات جديدة

اللاذقية – صفاء إسماعيل :

أكد مدير الهيئة العامة لمشفى الحفة الدكتور رامي عطيرة في تصريح لـ(تشرين) عودة المشفى لاستقبال المرضى، والعمل في جميع الأقسام بالإضافة للعيادات الخارجية وإجراء العمليات للمرضى، مع الإبقاء على قسم خاص للعزل، مبيناً أنه لا يوجد حالياً في قسم العزل بالمشفى أي مصاب بفيروس (كورونا).

و قال عطيرة: صحيح أنه لا يوجد حالياً في المشفى أي حالة (كورونا) في قسم العزل إلا أن ذلك لا يعني أنه لا توجد إصابات في المحافظة، مشيراً إلى توزع الإصابات المعلن عنها في مشافٍ أخرى كمشفى تشرين الجامعي ومشفى الوطني.

وأوضح عطيرة أن معظم الإصابات الحالية في المحافظة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة، وهي ليست بحاجة إلى استشفاء في المشفى ودخول قسم العناية لتقديم أوكسجين وعلاج وريدي، حيث يتم العلاج في المنزل.

لافتاً إلى أنه تم منذ أسبوع تقريباً بسبب ظرف طارئ في المشفى، تحويل أربعة مصابين بفيروس (كورونا) إلى مشفى تشرين الجامعي، والحالات لمرضى تلقون العلاج في مشفى الحفة لأكثر من شهر وكانت حالتهم جيدة وبالمراحل الأخيرة للتخريج من المشفى.

وأضاف مدير المشفى: صحيح أن هناك انخفاضاً في عدد الإصابات في المحافظة، إلا أن ذلك لا يعني أن الفيروس لم يعد موجوداً أو أن عدواه لم تعد خطرة وشديدة، فمن المحتمل أنه بعد إعلان خلو المشفى لأسبوع من أي مصاب كورونا أن يأتي إلينا مصاب أو اثنان في أي لحظة، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية, فالمصاب الذي يتلقى العلاج في منزله باعتبار أن حالته خفيفة يستطيع نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، وقد تكون العدوى شديدة وأحياناً تؤدي للوفاة إذا كان بين هؤلاء أشخاص يعانون من أمراض مزمنة كالقلب أو السكري أو الضغط.

ونوه عطيرة بأنهم في مشفى الحفة اتخذوا إجراءات غير مسبوقة من ناحية الوقاية والعلاج ومتابعة المرضى باعتبارهم جزءاً من منظومة صحية متكاملة، وكانت نسبة الإنجاز جيدة سواء من ناحية الإشراف والإجراءات الطبية المتخذة، مشدداً على أنه لم يتم تخفيف إجراءات الوقاية في المشفى, حيث لا يزال الطاقم الطبي يرتدي لباس الوقاية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية كلها، فالوقاية هي العلاج الأمضى بمواجهة (كورونا) ونأمل أن ينتهي الفيروس قريباً في سورية.