منافسات ندية في الجولة الرابعة من الإياب الكروي للسيدات

هيفاء الإبراهيم :

الانضباط والتحكم في مجريات اللعب بين الفرق الأنثوية المشاركة في مرحلة الإياب لدوري قدم السيدات كان عنواناً واضحاً للجولة الرابعة من هذه المرحلة، حيث شهدنا تطوراً ومستوىً فنياً مقبولاً في أداء اللاعبات عكس مستوى الجدية و الندية في التنافس بين الفرق، ففي ملعب جرمانا في دمشق تعادل فريقا جرمانا و العربي بنتيجة هدفين لكل منهما (2،2) ، وسجلت هدفي فريق جرمانا اللاعبتان دلال نفوري و ميار علوش، فيما سجلت هدفي فريق العربي اللاعبة يارا زهر الدين ، كما حقق فريق محافظة حمص فوزاً مستحقاً على نظيره فريق الوحدة بنتيجة (2،4) في ملعب حمص الصناعي، و سجل الأهداف لفريق محافظة حمص اللاعبة لانا إبراهيم ثلاثة أهداف و الهدف الرابع كان من نصيب اللاعبة روان سندية، وسجلت هدفي فريق الوحدة اللاعبة أمامة عثمان، فيما كان التعادل السلبي في لقاء فريقي عمال السويداء و فيروزه في محافظة السويداء.

مع العلم أن الجولة الثالثة من إياب هذا الدوري قد حقق فيها فريق جرمانا فوزاً على نظيره الوحدة بنتيجة (1،2) فيما فاز فريق العربي على نظيره عمال السويداء بنتيجة (0،1) و فاز فريق فيروزه على فريق شرطة حماة بنتيجة (0،3) قانوناً لتغيب الفريق عن المنافسة .