شيخ عشيرة الشنابلة لـ«تشرين»: الضغوطات الخارجية لن تمنع السوريين عن أداء واجباتهم الدستورية

السويداء – طلال الكفيري :

أشار شيخ عشيرة الشنابلة سعود نايف النمر لـ «تشرين» إلى أن الضغوطات الخارجية على بلدنا الحبيب، ولاسيما خلال هذه الفترة، لن تزيد السوريين بكل فئاتهم إلا قوة وإرادة، ولن تمنعهم أيضاً عن أداء واجبهم الوطني إزاء الاستحقاق الرئاسي.

فالمؤامرة اتضحت أبعادها ومن كان وراءها وحاك خيوطها بات يدرك أنه من الصعب تمزيق وحدة الصف، لافتاً إلى أنه بعد سنوات الحرب على سورية والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء جراء الأعمال الإرهابية، علينا أن نتطلع إلى سورية المستقبل، التي ستعود بهمة أبنائها الشرفاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب القذرة عليها.

وأضاف النمر: إن الرد على أعداء سورية هذه الفترة ولاسيما مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، يجب أن يكون من خلال التوجه الكبير إلى صناديق الإقتراع، ليقولوا كلمتهم الحق والمشاركة واجب وطني وليثبتوا للعالم كله أن السوريين على العهد باقون، وأن سورية ستبقى بلد العيش المشترك، رغم أنوف المرتزقة وداعميهم ومن يراهن على تفكيك اللحمة الوطنية سنقول له: الانتخابات ستجرى بموعدها ضمن عرس وطني يضم كل أطياف الشعب السوري.