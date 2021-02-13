ذهبية لسورية في بطولة فزاع الدولية للرياضات الخاصة

حقق لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة عبد الحكيم البكر الميدالية الذهبية في رمي الكرة الحديدية في آخر مسابقات بطولة فزاع الدولية المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة المرحلة التأهلية الأخيرة لبارالمبيك طوكيو.

وكان لاعبو منتخبنا حققوا في اليوم الأول ميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة حيث نال محمد خالد محمد فضية رمي الكرة الحديدية لمسافة 91ر13 متراً وعبد الحكيم البكر فضية رمي القرص إثر تسجيله رقماً قدره 35ر33 متراً وعلي أسعد برونزية رمي الكرة الحديدية ضمن تصنيف (اف 16) عن فئة المكفوفين وتحطيم رقمه السابق بـ 51 سم وتحقيق رقم قدره 24ر12 متراً.

وفي اليوم الثاني أحرز منتخبنا ثلاث ميداليات فضية جديدة عبر محمد خالد محمد بمسابقة رمي الرمح حيث حقق رقما قدره 69ر43 متراً وعلاء عبد السلام برمي الكرة الحديدية لمسافة 52ر7 أمتار وعلي أسعد برمي الكرة الحديدية وتحطيم الرقم السوري السابق المسجل باسمه إضافة إلى تحقيقه رقماً سورياً جديداً برمي القرص لفئة المكفوفين قدره 61ر31 متراً حيث حل رابعاً ضمن هذه المسابقة.