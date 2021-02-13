أوضح المهندس مهيب الرفاعي مدير نقل درعا أنه بهدف تسهيل معاملة تسجيل الدراجات النارية المصنعة محلياً أصدرت وزارة النقل مطلع الشهر الجاري قراراً أتاح للمواطن الذي يملك دراجة تاريخ كرت المنشأ الخاص بها بعد 4 شباط الجاري إمكانية تسجيلها من دون إحضارها للفحص في المديرية، لكون مثل هذه الدراجات أصبح فحصها يتم جماعياً ضمن الشركة المصنعة من لجنة فنية مختصة من مديرية النقل الأقرب إليها، وهو أمر لاقى ارتياح المواطنين, لافتاً إلى أن عدد الدرجات النارية المسجلة في مديرية نقل درعا وصل إلى 5607 دراجات وهو في ازدياد مستمر وخاصةً أنها الوسيلة الأرخص قياساً بالسيارات وتفيد كثيراً في تنقل الفلاحين للوصول إلى مزارعهم.

من جهة أخرى بين الرفاعي أن إجمالي عدد الآليات المسجلة على قيود المديرية يبلغ 82671 آلية مختلفة، وتنفيذ أي من معاملاتها يتم عن طريق البرنامج المركزي الذي سرع إنجازها موفراً الوقت والجهد على المواطنين حيث يقوم موظف واحد وبوقت قصير بإجراء المعاملة، كاشفاً تحسن الإيرادات منذ مطلع العام الجاري بمقدار الضعف قياساً بالفترة المقابلة من العام الفائت.

تجدر الإشارة إلى أن الفلاحين في المحافظة يطالبون بإعفائهم من الرسوم المتأخرة المتراكمة على جراراتهم الزراعية أو جزء منها عن سنوات عديدة سابقة لصالح التأمينات الاجتماعية وذلك نظراً لضيق حالهم ودعماً لتمسكهم بأرضهم واستمرارها بالإنتاج.