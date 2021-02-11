مؤازرة لـ(السكر والرز) لمن لم تصلهم الرسائل

مددت المؤسسة السورية للتجارة مدة توزيع مادتي السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية عن شهري كانون الأول والثاني الماضيين لغاية مساء يوم الأحد القادم 14/2/2021، وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة كثفت من جهودها لتحقيق الاستفادة الأكبر من توزيع مادتي السكر والرز حيث قامت المؤسسة بتسيير 11 سيارة جوالة محملة بمادتي الأرز والسكر منها 5 سيارات من اللاذقية إلى ريف حماة، و سيارتين إلى ريف حمص كما سيتم إرسال 4 سيارات من طرطوس إلى ريف دمشق، وذلك لتوزيعها على المواطنين الذين لم يستلموا مخصصاتهم عبر البطاقة الإلكترونية، وأوضح أن صالات السورية للتجارة ستفتح أبوابها حتى في أيام العطلة الرسمية لتوزيع السكر والأرز على المواطنين.

بدوره قام فرع السورية للتجارة في دمشق بتسيير سيارات جوالة في عدد من أحياء دمشق لتوزيع مادتي السكر والأرز على المواطنين الذين لم يستلموا مخصصاتهم لغاية الآن، بقصد تأمين المادة لكل المواطنين وخاصة الذين لم تصلهم الرسائل .