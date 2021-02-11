رئيس اتحاد الطاولة لـ”تشرين”: استحقاقات مهمة بانتظارها

منذ عام تقريباً شهدت رياضة كرة الطاولة على جميع الصعد نجاحاً كبيراً سواء في نشاطها المحلي أو الخارجي وهذا ما انعكس إيجاباً على مستويات اللعبة للمنتخبات والأندية وفي الفئات العمرية كافة، وهذا يعود إلى الجهد الكبير الذي يبذله اتحاد اللعبة برئاسة بسام خليل الذي استطاع ببراعة فائقة أن يصل بهذه اللعبة إلى الأولمبياد لأول مرة في هذه الرياضة بتأهل بطلتنا الواعدة هند ظاظا إلى أولمبياد طوكيو، وهذا الإنجاز الكبير للرياضة السورية جعل من مهمة هذا الاتحاد النشيط صعبة إلى حد ما، وخاصة في الظروف الصعبة التي تعيشها رياضتنا وما تعانيه من صعوبات في ظل الحظر الظالم على رياضتنا أو من خلال ما تعانيه من جائحة “كورونا” التي حدّت من النشاط الرياضي ككل .

” تشرين” التقت رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل الذي تحدث بكل صراحة عن خطواته القادمة لتطوير اللعبة وعن أهم المشاركات القادمة وعن الاستعداد المكثف لبطلتنا هند ظاظا التي تستعد للدخول في منافسات أولمبياد طوكيو القادمة .

بداية تحدث عن التغيير الأخير الذي طال اتحاد الكرة الطاولة بقوله: موضوع التغيير والترميم مطروح منذ أشهر، ويعود سبب هذا التغيير لبعض أعضاء اللعبة لكي تتم تغطية كل أعمال اتحاد اللعبة لتشمل كل ما يتعلق باللعبة فنياً وإدارياً فكما هو معروف كرة الطاولة من الألعاب الجماعية المهمة ومساحة العمل كبيرة وبالتالي فإن إضافة عضوين للاتحاد ليصبح عددهم تسعة أعضاء ضرورة ملحة لتطوير العمل حتى يكون أكثر دقة وأكثر فائدة ، والتغيير بحد ذاته سمة التطور الذي يجعل من العمل أكثر سرعة وخاصة في حالة عدم الانسجام وعدم التعاون من قبل البعض فيكون التغيير في هذه الحالة لمصلحة اللعبة، و قرار التغيير الذي اتخذه المكتب التنفيذي جاء في وقته وهو يصب في مصلحة اللعبة خاصة أن الأسماء التي أضيفت للاتحاد هي أسماء مهمة ولها تاريخ وخبرة طويلين في اللعبة فنياً وإدارياً وتنظيمياً, والأهم أن جميعهم يمتلكون إرادة للعمل.

وعن الخطوات القادمة لعمل الاتحاد قال: هناك استحقاقات كثيرة بانتظارنا في العام الحالي وأهمها على الإطلاق مشاركة اللاعبة هند ظاظا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كأول لاعبة سورية تتأهل بطريقة مباشرة إلى الأولمبياد وهي أصغر لاعبة في العالم تشارك في الدورات الأولمبية … ومن أجل تحقيق تنافس مشرّف للعبة يسعى اتحاد كرة الطاولة بشكل مستمر لتوفير استعداد مناسب لهذه البطلة التي انتظمت بمعسكرات مغلقة متواصلة منذ حصولها على بطاقة التأهل قبل حوالي عام تقريباً, بدعم من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وبمتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ورئيس المكتب المختص بشير العبود ، و خلال الفترة القادمة ستشارك اللاعبة هند ظاظا واللاعبة زينة أسعد في معسكر تدريبي في قطر بدعوة اسمية للاعبتين من الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، وهو من ضمن التحضيرات لأولمبياد طوكيو. وكذلك بدأت لاعبتنا معسكرها التدريبي في قازان الروسية الذي تم تأمينه بجهود مشكورة من اللجنة الأولمبية السورية ، كما ينتظر لعبتنا استحقاق آسيوي من خلال المشاركة في معسكر غرب آسيا المقرر خلال الشهر القادم في الأردن وهو خاص بالفئات العمرية .

وعن العمل المؤسساتي المتبع في اتحاد اللعبة قال :

هناك عمل ممنهج ومدروس من خلال عمل اللجان المساعدة وتأهيل الكوادر وفي هذا الصدد تم ترميم بعض اللجان الرئيسية من أجل زيادة فاعلية العمل, حيث قامت اللجان باجتماعات للتحضير للموسم الجديد تم خلالها وضع برنامج متكامل للانطلاق بالأنشطة وسيكون باكورة النشاط إقامة دورات للحكام العاملين ، إضافة إلى دورات صقل وترفيع ودورات فرعية بالمحافظات.

وعن نشاط اللعبة في أندية المحافظات قال: من خلال عملنا قمنا بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات والأندية تم خلالها الاطلاع على واقع اللعبة ومتطلبات الكوادر والمساعدة بحل عدد من المشكلات التي تعاني منها وتقديم بعض المساعدات على شكل تجهيزات وأدوات تخصصية للعبة, كما تم استلام صالة المنتخب الجديدة بمدينة الفيحاء الرياضية التي تم تأهيلها بمواصفات دولية.

وعن النشاط الخارجي قال: على الصعيد الخارجي حضرنا جميع الاجتماعات التي عقدتها الاتحادات سواء الدولية أو الآسيوية أو العربية وغرب آسيا والتي نفذت عن بعد عبر شبكة الإنترنت كما تم حضور اجتماع الاتحاد الآسيوي في قطر بداية العام الماضي، إضافة لتوقيع اتفاق مع شركة “ستاج الهندية” لتزويدنا مجاناً بتجهيزات وأدوات تخصصية للعبة وبمواصفات دولية، وقد وصلت هذه التجهيزات بالفعل إلى اتحاد اللعبة وسيتم الاستفادة منها لتخديم اللعبة خلال الفترة المقبلة.