مشاريع حيوية جنّبت بانياس الاختناقات المطرية

رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة بانياس خلال الشهر الماضي والتي أصابت مناطق متفرقة من محافظة طرطوس وأدت لاختناقات في عدة أماكن فيها لم تشهد مدينة بانياس أي اختناقات مطرية أو فيضانات والتي عانت منها المدينة على مدى سنوات طويلة ماضية، وكما نشير إلى التقصير في حال حدوثه من الواجب اليوم الإشارة إلى الجهود التي بذلها مجلس مدينة بانياس للارتقاء بالواقع الخدمي للمدينة وخاصة في فصل الشتاء.

وقال المهندس بشار حمزة رئيس مجلس المدينة : استطعنا الوصول إلى حالة فنية جيدة للتصريف الصحي والمطري من خلال تنفيذ مشاريع حيوية ومدروسة، ومعالجة أماكن الاختناقات التي حدثت خلال المواسم الماضية بشكل شبه يومي وصيفاً و شتاءً ومستمرون في تنظيف المصارف المطرية ومعالجة أي شكوى تردنا من قبل المواطنين وفي كل الأوقات والظروف.

وأشار حمزة إلى أنه يتم العمل حالياً على إصلاح أضرار الكورنيش الجنوبي لمدينة بانياس والذي تضرر خلال السنوات الماضية بسبب العواصف المطرية التي ضربت الكورنيش وأدت لانهيار جزء منه وذلك بعد أن حصل مجلس المدينة على موافقة رئاسة مجلس الوزراء للبدء بتنفيذ أعمال ملحق العقد لإصلاح الكورنيش البحري الجنوبي بتكلفة 237 مليون ليرة، وقد باشرت مؤسسة الإنشاءات العسكرية تنفيذ أعمالها على الكورنيش في بداية العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال مع بداية الصيف القادم، ويشمل العقد كميات كبيرة من الصخور تصل لـ 6800 طن والتي سيتم ترتيبها أمام الجدار الاستنادي الذي نفذ خلال العقد الأول من أجل حمايته من الأمواج العاتية إضافة إلى أعمال أخرى تشمل الأرصفة وإكساء جزء من الطريق الرئيسي بالإسفلت لإعادة الوضع كما كان سابقاً والوصول لحماية هذا الجزء من الكورنيش البحري الذي شكل هاجساً للسكان على مر سنوات خلت.