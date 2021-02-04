القبض على أربعة إرهابيين في العراق

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” بينهم متزعمان في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله في بيان إن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في منطقة اليوسفية يعمل أحدهم كآمر مفرزة في تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف البيان أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على إرهابي رابع في منطقة العظيم بمحافظة ديالى شرق البلاد.

وكانت القوات العراقية قضت اليوم على اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عملية في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

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