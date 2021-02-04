منصور: تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين خرق للقانون الدولي

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور تأكيده أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، مشدداً على أنها خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله إن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم من خلال اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية والإعتداء عليهم وهدم منازلهم وممارسة حملات الاعتقال بحقهم تأتي ضمن مخططات التهويد والضم الرامية إلى القضاء نهائياً على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

ولفت منصور إلى أن هدم قوات الاحتلال خربة حمصة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية للمرة الثانية خلال يومين وللمرة الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر وتهجير أهلها قسرياً انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، مشدداً على أنها ترقى إلى جريمة حرب أخرى يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد منصور على أن غياب المساءلة القانونية شجع الاحتلال على التمادي بإرتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف انتهاكاته والزامه بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

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