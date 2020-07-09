يوسف المقبل: صوتنا حق وواجب وقد يحدث فرقاً بالنسبة للكثيرين

ميسون شباني

مع اقتراب الاستحقاق الوطني لانتخابات مجلس الشعب المقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري ،قال الفنان يوسف المقبل لـ(تشرين) : إن مجلس الشعب كإحدى السلطات التشريعية في أي دولة في العالم معنية مباشرة بالانحياز للناس الذين انتخبوها باعتبارها مؤسسة ديمقراطية تقوم على الانتخاب المباشر من قبل الناس. لذا فمهمتها الأساسية أن تلبي طموحات الناس وتطلعاتهم من تأمين فرص عمل والقضاء على البطالة حسب الظروف المتاحة، والأهم من ذلك محاسبة الحكومة والإضاءة على أي خلل فيها وتصويبه . وأضاف : من واجباتي كمواطن عربي سوري ورغم كل مانتعرض له وأسبابه كثيرة وله علاقة بالحرب التي تجري في بلدنا، أن أذهب إلى صندوق الإقتراع وأختار ممثلين لمجلس الشعب وهذه دعوة لكل مواطن سوري أن يذهب للإدلاء بصوته، فصوتنا حق وواجب وله تأثيره الذي قد يحدث فرقاً بالنسبة للكثيرين.

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