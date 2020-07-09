جهاد الزغبي: صوت كل واحد فينا هو فيصل.. وخياراتنا مسؤولية وحق وواجب

ميسون شباني

تمنّى الفنان جهاد الزغبي من المرشحين لعضوية مجلس الشعب أن يكونوا على قدر المسؤولية مع اقتراب موعد الاستحقاق الوطني لانتخابات مجلس الشعب.

وقال في تصريح خاص لـ”تشرين” : تقع على أعضاء مجلس الشعب مسؤوليات كثيرة، أولها تشريع قوانين تخدم المواطنين و خاصة في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة جداً نتيجة الحرب الشعواء على سورية، والتي استهدفت لقمة عيشهم ، لذلك يجب أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية. أما مهمتهم الثانية فهي مراقبة السلطة التنفيذية وكيف تؤدي مهامها ،وأقصد وزاراتنا ومديرياتنا ومؤسساتنا ومشاريعنا ،لأن المطلوب منهم مكافحة الفساد بالدرجة الأولى ،بالإضافة إلى تأمين فرص عمل للشباب بناة المستقبل والوطن، لذلك فإن صوت كل واحد فينا هو فيصل وخياراتنا مسؤولية وحق وواجب. وأدعو الجميع أن يمارسوا واجباتهم تجاه الوطن .

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