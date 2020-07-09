عبد الرحمن قويدر : من واجبنا كمواطنين أن نعطي أصواتنا لمن يستحق

ميسون شباني

عبّر الفنان عبد الرحمن قويدر عن أهمية انتخابات مجلس الشعب بدورته القادمة، وأكد لـ(تشرين) أن يوم التاسع عشر من الشهر الجاري هو دعوة لكل سوري لممارسة هذا الحق ،وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات قبل أن تكون حقاً بحكم الدستور هي استحقاق وطني بامتياز، ومن واجبنا كمواطنين أن نعطي أصواتنا لمن يستحق وللمرشح الذي سيقوم بالتغيير الفعلي على أرض الواقع ، وهو صورة من صور الانتماء الوطني للإرتقاء بالبلد والسير به على طريق التقدم والتطور والازدهار.

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