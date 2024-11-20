آخر الأخبارمحليات

التعديات ونقص العاملين أبرز المشكلات..  “اتصالات ديرالزور” : الكابل الضوئي الجديد في طور التجريب

تشرين – عثمان الخلف: 

أكد مدير عام فرع مؤسسة الاتصالات في دير الزور المهندس رمضان الضللي وجود معاناة كبيرة تواجه خدمة الاتصالات في المحافظة ، ولاسيما على صعيد خدمات شبكة الإنترنت ، مُرجعاً ذلك للتعديات التي تطول خط الكابل الضوئي القادم من محافظة حمص ، وما يحدث من سرقات في بعض مفاصله ، الأمر الذي يتسبب بانقطاع الشبكة ، وما يُرافقه من خسائر ناتجة عن ذلك ، كما حدث صباح أول من أمس ، حيث انقطعت الخدمة عن عموم المحافظة من جراء تعديات على الخط المذكور مابين طريق حمص – تدمر ، وبالتالي غابت حتى الساعة الثانية من يوم أمس “التالي” ، لتعود مرة أخرى للعمل و تغيب ثانية عند الساعة الحادية عشرة صباح أمس ، فأفعال دنيئة كهذه تنعكس سلباً على مجريات العمل ، تؤدي لتعطل خدمات يحتاجها المواطن في الجهات العامة ، أو على الصعيد الشخصي.

وكشف الضللي في تصريح لـ” تشرين “عن دخول خط الكابل الضوئي الجديد، والذي انتهى العمل على مده من حمص باتجاه ديرالزور بدلاً عن الخط القديم ، مرحلة التشغيل التجريبية ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تحسن خدمة الإنترنت وعموم الاتصالات بتخديم مناطق جديدة بها .

مُشيراً إلى الانتهاء من تركيب أول مقسم ضوئي في المحافظة ، يعمل على الطاقة الشمسية والكهربائية ، حيث كانت البداية بإنشاء أولها لتخديم المساكن على طريق ديرالزور المتجه إلى دمشق ( مساكن طريق الشام ) ، وهي بسعة 500 خط ، ستصل لاحقاً إلى 1000 خط ، وهذه الخطوة التي تُطبق حديثاً ستوفر الكثير على المؤسسة بخصوص الكابلات غير المتوفرة بشكلٍ كاف ، ناهيك بكوادرها العاملة والأبنية اللازمة ، فهي لاتحتاج لإدارتها إلا لعامل أو عاملين فقط ، مقارنة بالمقاسم القديمة التقليدية التي تحتاج لعدد عاملين أكثر ، في الوقت الذي يعاني فيه الفرع أصلاً من النقص في عامليه ،و لاسيما الفنيين منهم ، ففي عموم مفاصل عمل الاتصالات اليوم لا يوجد سوى 350 عاملاً بمختلف الاختصاصات ، بدءاً بفرع الإدارة ، إلى المقاسم في القرى والبلدات ، مقارنة بأعداد كوادر المؤسسة ككل قبل الأحداث والتي ناهزت 1650 عاملاً وعاملة ، وأوضح الضللي أن تركيب مقاسم كهذه ضمن الخطة القادمة سيشمل أيضاً حيي الحويقة و الصناعة ، ومن ثم قرية الجفرة ، مُبيناً أن هذه المقاسم تعطي جودة مُضاعفة للإنترنت .

يُشار إلى أن مؤسسة اتصالات ديرالزور أعادت عمل عدة مقاسم للهاتف مع تزويدها ببوابات للإنترنت ، ومنها مقاسم البوكمال ، الميادين ، حطلة ، وهرابش ، إضافةً لمقاسم بلدات بقرص و الشميطيّة والبوليل ، وجارٍ تأهيل مركز بلدة السّيال .

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل الأمطار في المنطقة الساحلية

آخر الأخبار

خسارة ثقيلة لمنتخبنا.. وتصريحات خوسيه لانا ممزوجة بالعسل

آخر الأخبار

“نهاية اللعبة” لصموئيل بيكيت في ثاني أيام مهرجان حمص المسرحي 

آخر الأخبار

وأخيراً صدقت التوقعات.. أسعار البطاطا تتخلى عن برجها العاجي والكيلو يتراجع من ١٣ ألف…

آخر الأخبار