مجلس الوزراء يوافق على توصيات للجنة الاقتصادية في الصحة والكهرباء والخدمات

تشرين:‏

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات الصحة ‏والكهرباء والخدمات وشملت:‏

‏-العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد 11000 علبة وصل ‏لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 ك.ف.أ مقطع (1× 185) مم2، بقيمة إجمالية 4.6 ‏مليارات ليرة سورية.‏

‏-العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بقيمة إجمالية قدرها 4.6 ‏مليارات ليرة، لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 ك.ف.أ ‏مقطع (1×120) مم2.‏

‏-عقد الأشغال المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالحسكة والشركة العامة للطرق والجسور ‏لتأهيل طريق تل حميس (عمارة- الطواريج- تل سطيح) بطول 9.5 كم المرحلة الأولى، كون ‏الطريق حيوياً وهاماً ويربط بين منشآت المؤسسة السورية للحبوب، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ‌‏1.6 مليار ليرة. ‏

‏-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع ‏الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار ليرة.‏

‏-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتأمين مستهلكات التخدير لزوم جهات القطاع الصحي ‏العام، بقيمة إجمالية قدرها 6.3 مليارات ليرة.‏

‏-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتقديم مستهلكات الجراحة العظمية بقيمة قدرها 21.3 ‏مليار ليرة.‏

‏-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال بطرطوس لتقديم وتركيب وتشغيل مولدة ‏احتياطية لزوم عمل الهيئة، بقيمة نحو 1.2 مليار ليرة.‏