مجلس الوزراء يوافق على توصيات للجنة الاقتصادية في الصحة والكهرباء والخدمات
تشرين:
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات الصحة والكهرباء والخدمات وشملت:
-العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 ك.ف.أ مقطع (1× 185) مم2، بقيمة إجمالية 4.6 مليارات ليرة سورية.
-العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليارات ليرة، لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 ك.ف.أ مقطع (1×120) مم2.
-عقد الأشغال المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالحسكة والشركة العامة للطرق والجسور لتأهيل طريق تل حميس (عمارة- الطواريج- تل سطيح) بطول 9.5 كم المرحلة الأولى، كون الطريق حيوياً وهاماً ويربط بين منشآت المؤسسة السورية للحبوب، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتأمين مستهلكات التخدير لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 6.3 مليارات ليرة.
-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتقديم مستهلكات الجراحة العظمية بقيمة قدرها 21.3 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال بطرطوس لتقديم وتركيب وتشغيل مولدة احتياطية لزوم عمل الهيئة، بقيمة نحو 1.2 مليار ليرة.