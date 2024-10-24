المقداد يبحث مع ناجي التطورات في الأراضي المحتلة في ظل تصعيد “إسرائيل” عداوانها على المنطقة

التقى نائب رئيس الجمهورية الدكتور فيصل المقداد مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة الدكتور طلال ناجي والوفد المرافق وبحث معه آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تصعيد الكيان الصهيوني حربه المتواصلة على المنطقة، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وعدوانه الوحشي على لبنان، واعتداءاته المتكررة على سورية.

وأكد الدكتور المقداد على أن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” على الشعب الفلسطيني كشفت عن وجهها الحقيقي أمام العالم، مندداً بالدعم الأمريكي والغربي الذي يتلقاه كيان الاحتلال للاستمرار بممارساته الوحشية وحربه الدموية ضد فلسطين ولبنان.

وجدد الدكتور المقداد التأكيد على موقف سورية المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، والراسخة في قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وحيّا صمود الشعب الفلسطيني وجميع قوى المقاومة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف جلهم من الأطفال والنساء.

بدوره أكد الأمين العام للجبهة الشعبية على صمود الشعب الفلسطيني واستمراره في مقاومة كيان الاحتلال، والتصدي لإجرامه رغم كل المجازر التي يرتكبها بحقه، والحصار الخانق المفروض عليه، والدعم اللامحدود الذي يحظى به هذا الكيان من الولايات المتحدة وحلفائها.

وعبر ناجي عن التقدير الكبير لسورية على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء أنور رجا أمين سر المكتب السياسي للجبهة، ورامز مصطفى أمين سر اللجنة المركزية للجبهة، ومدير مكتب نائب الرئيس.