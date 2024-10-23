الدكتور الجلالي يوجه الوزراء للإشراف المباشر على التقييم الدوري والموضوعي ‏لمعاوني الوزراء والمديرين العامين

دمشق – تشرين:‏

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي «بناء على ما تقرر في جلسة ‏مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/10/2024» كتاباً إلى الوزراء طلب فيه ‏الإشراف المباشر من قبلهم على عمليات التقييم الدوري والموضوعي لكل من معاوني ‏الوزير والمديرين العامين في وزاراتهم والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بشفافية ‏وبعيداً عن المحسوبية ووفقاً للأسس والقرارات والأنظمة النافذة ذات الصلة، وتقديم ‏المقترحات الواضحة والصريحة ليصار إلى إجراء ما يلزم.‏

كما طلب الدكتور الجلالي من الوزراء متابعة مدى قيام معاونيهم بممارسة ‏الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب صكوك تعيينهم وتنفيذهم للمهام الموكلة إليهم وفقاً ‏لذلك، وبما يساهم بمشاركتهم في صنع القرار الحكومي، وعقد اجتماعات دورية معهم ‏لتحديد الصعوبات التي تعترض العمل في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة ‏بها، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، وبما يضمن تحسين جودة العمل ورفع كفاءة ‏الأداء وفقاً لذلك.‏

وفي كتاب آخر، طلب الدكتور الجلالي من وزراء «الداخلية، النقل، الإدارة المحلية ‏والبيئة، المالية» العمل على التنسيق المشترك والقيام بجولة ميدانية على معبر نصيب ‏الحدودي للوقوف على واقع العمل فيه من جوانبه كافة وخاصة لجهة الخدمات ‏والتسهيلات المقدمة للقادمين والمغادرين، وحركة الترانزيت ونقل البضائع من وإلى ‏البلد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التشوهات البصرية ومظاهر الخلل إن وجدت ‏ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.‏

وطلب رئيس مجلس الوزراء، من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية ‏والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا (دمشق واللاذقية) ومديرو ‏المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات ‏الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية من قبل لجان ‏المحروقات في المحافظتين ولا سيما المخصصة لقطاع النقل، واتخاذ الإجراءات ‏المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.‏