محافظ القنيطرة من بلدة كودنة: لا وجود لأي توغل لقوات الاحتلال وما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح

أكد محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران أنه لا وجود لأي توغل ‏لقوات الاحتلال الإسرائيلي كما يروج البعض، وعلى عكس ما يُشاع على وسائل التواصل الاجتماعي فإن سكان القرى يمارسون حياتهم ‏الطبيعية بشكل آمن، والشائعات حول عدم وجود الأمن والأمان في تلك المناطق غير صحيحة وتندرج ضمن الحرب الإعلامية.‏

وبين المهندس جمران في تصريح للصحفيين عقب جولة قامت بها عدد من وسائل الإعلام على عدد من القرى في ريف محافظة القنيطرة أنه لا وجود لأي توغل لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي كما يروج البعض، وأن سكان هذه القرى يمارسون حياتهم الطبيعية، وأن الفعاليات وورشات الصيانة تقوم بعملها كالمعتاد، مشيراً إلى أن المعلومات ‏المغلوطة والمضللة التي تناولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي ‏المعادية حول الأمن والأمان في محافظة القنيطرة تندرج ضمن الحرب ‏الإعلامية. ‏

وأجرى موفد سانا عدداً من اللقاءات مع سكان بعض القرى في ريف محافظة ‏القنيطرة، حيث أكد الأهالي أن الحياة تسير بشكل طبيعي، وأن ما يتم تداوله ‏عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مضللة لا يعكس الواقع، وحول ذلك قال محمد ضحاني من أهالي قرية كودنة: ” نحن نعيش حياة طبيعية تماماً، نذهب ‏إلى أعمالنا، وأطفالنا يذهبون إلى المدارس، والمؤسسات الحكومية تعمل ‏كالمعتاد”.

بينما بين محمد الفندي أن الأمور تسير بشكل جيد والناس يمارسون ‏حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل ‏الاجتماعي غير صحيح تماماً.

ومن قرية الرفيد، أكد سفيان الفنيش أن كل القرى المجاورة، بما فيها صيدا ‏ومعلقة وبئر عجم تعيش حياة طبيعية، بينما أكدت حمدة فرج أنها تأتي كل يوم ‏من قرية سعسع إلى قرية الحميدية، وأن الحياة على الأرض طبيعية تماماً، ‏بينما تحاول بعض الجهات بث أخبار كاذبة لتعكير صفوة حياة المواطنين ومحاولة بث الخوف.‏

ماهر علي طحان رئيس بلدية كودنة أوضح أن “كل ما يُنشر عبر بعض ‏وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعات تهدف إلى التضليل وخدمة ‏العدو، والأوضاع في البلدة مستقرة، وأن هذه الأخبار الكاذبة التي تروجها ‏بعض الجهات المعادية لا تعكس الواقع على الأرض”، بينما أشار العامل في ‏مقسم الهاتف يوسف صالح إلى أن ورشات الصيانة إلى اليوم تعمل وفق خطتها المعتادة.‏

“سانا”