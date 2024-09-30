«التعليم العالي» تعمم على مشافيها توفير الخدمات الصحية للوافدين من الأراضي اللبنانية مجاناً
تشرين:
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعميماً للمشافي التعليمية ضمن إطار الاستجابة لتوفير الخدمات الصحية للوافدين من الأراضي اللبنانية.
وتضمن تعميم الوزارة تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العلاجية والتشخيصية في المشافي بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان، وتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسارية والتقصي الوبائي للوافدين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي البحث العلمي.
كذلك تضمن التعميم متابعة توفر الأدوية والمستلزمات ووسائل التشخيص والاستقصاء لكافة الحالات المرضية، ووضع المشافي بحالة جاهزية تامة.