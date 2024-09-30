آخر الأخبارمحليات

‏«التعليم العالي» تعمم على مشافيها توفير الخدمات الصحية للوافدين من الأراضي اللبنانية مجاناً

تشرين:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعميماً للمشافي التعليمية ضمن إطار الاستجابة لتوفير الخدمات الصحية ‏للوافدين من الأراضي اللبنانية.‏
وتضمن تعميم الوزارة تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العلاجية والتشخيصية في المشافي بشكل مجاني للوافدين ‏القادمين من لبنان، وتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسارية والتقصي الوبائي للوافدين بالتنسيق ‏مع وزارة التعليم العالي البحث العلمي.‏
كذلك تضمن التعميم متابعة توفر الأدوية والمستلزمات ووسائل التشخيص والاستقصاء لكافة الحالات المرضية، ‏ووضع المشافي بحالة جاهزية تامة.‏

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

محافظ ريف دمشق يتفقد سير العمل في معبر جديدة يابوس الحدودي وإجراءات استقبال الوافدين

آخر الأخبار

الوزير صباغ أمام الجمعية العامة: العدوان الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى…

آخر الأخبار

وزارة التربية تطلق الحقيبة التدريبية لمربيات رياض الأطفال

آخر الأخبار

الشيخ قاسم: مسيرة الشهيد نصر الله مستمرة والمقاومة لن تتزحزح عن دعم غزة والدفاع عن…

آخر الأخبار
محافظ ريف دمشق يتفقد سير العمل في معبر جديدة يابوس الحدودي وإجراءات استقبال الوافدين الوزير صباغ أمام الجمعية العامة: العدوان الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وزارة التربية تطلق الحقيبة التدريبية لمربيات رياض الأطفال الشيخ قاسم: مسيرة الشهيد نصر الله مستمرة والمقاومة لن تتزحزح عن دعم غزة والدفاع عن لبنان ‏ المؤتمر الدولي السنوي الأول للرابطة السورية للأطباء النفسيين يوصي بإقرار قانون للصحة النفسية في سورية يتوافق مع المعايير الدولية إن لم تكن حرباً كبرى فلتكن فتنة كبرى.. مخطط إسرائيلي-أميركي لوضع إيران بمواجهة ‏جمهور المقاومة.. الكيان يستعد لعدوان بري على لبنان برعاية أميركية كاملة ‏ ‏«التعليم العالي» تعمم على مشافيها توفير الخدمات الصحية للوافدين من الأراضي اللبنانية مجاناً وزير الأوقاف وعلماء الدين الإسلامي يشاركون في مجلس عزاء للشهيد حسن نصر الله بدمشق ‎5 ‎ علامات تحذر من احتشاء عضلة القلب قبل عدة ‏أشهر ‏ نصائح لمنع تكرار الإصابة بسرطان الثدي