‏«التعليم العالي» تعمم على مشافيها توفير الخدمات الصحية للوافدين من الأراضي اللبنانية مجاناً

تشرين:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعميماً للمشافي التعليمية ضمن إطار الاستجابة لتوفير الخدمات الصحية ‏للوافدين من الأراضي اللبنانية.‏

وتضمن تعميم الوزارة تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العلاجية والتشخيصية في المشافي بشكل مجاني للوافدين ‏القادمين من لبنان، وتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسارية والتقصي الوبائي للوافدين بالتنسيق ‏مع وزارة التعليم العالي البحث العلمي.‏

كذلك تضمن التعميم متابعة توفر الأدوية والمستلزمات ووسائل التشخيص والاستقصاء لكافة الحالات المرضية، ‏ووضع المشافي بحالة جاهزية تامة.‏