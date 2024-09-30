‎5 ‎ علامات تحذر من احتشاء عضلة القلب قبل عدة ‏أشهر ‏

تشرين:

حدد الأكاديمي يوري بيلينكوف اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية 5 أعراض ‏تشير إلى ‏اقتراب نوبة قلبية يمكن ‏للشخص بمعرفتها أن ينقذ حياته وحياة أقاربه‌‏.‏

وذكر الموقع الروسي «فيستي. رو» أن الطبيب بيلينكوف، أشار إلى أن احتشاء ‏عضلة القلب غالباً ما يحصل بصورة غير ‏متوقعة، ولكن في ‏الواقع هناك علامات ‏تحذر من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب تظهر قبل أشهر، فمثلاً ‏وجد علماء ‌‏بريطانيون أن المصافحة الضعيفة قد تشير إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة ‌‏القلب أو الجلطة الدماغية.‏

ووفقاً له هناك علامات مهمة تحذر الشخص، وهي‌‏: ‏

‎- ‎يبدو الإنسان أكبر من عمره الحقيقي‌‏. ‏

‎- ‎عدم تساوي النبضات الكهربائية في العقد الجيبية في الأذين الأيمن‌‏. ‏

‎ – ‎ضيق التنفس‌‏. ‏

‎ – ‎العرج المتقطع خاصة لدى المدخنين‌‏. ‏

‎- ‌‏ التعرق الليلي‌‏.‏

وتجدر الإشارة إلى أن العرج المتقطع‎ (claudicatio)-‎هو متلازمة تحدث على خلفية ‏النشاط ‏البدني المعتدل، وتلاحظ عادة ‏أثناء المشي مع الشعور بألم في العضلات ‏وتشنجات في ربلة الساق ‏وكذلك في الفخذ والأرداف، تختفي جميعها بعد راحة ‌‏قصيرة.‎