المؤتمر الدولي السنوي الأول للرابطة السورية للأطباء النفسيين يوصي بإقرار قانون للصحة النفسية في سورية يتوافق مع المعايير الدولية

تشرين- بادية الونوس:

أوصى المؤتمر الدولي السنوي الأول للرابطة السورية للأطباء النفسيين، الذي أقيم بالتعاون مع جامعة دمشق تحت شعار “تكامل مسارات الصحة النفسية”، بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين واقع الصحة النفسية في سورية، وتركز على عدة محاور رئيسة، بدءاً من الإطار القانوني والتشريعي، مروراً بتطوير الخدمات وتحسين جودتها، وصولاً إلى تعزيز البحث العلمي والتعليم في مجال الصحة النفسية، كما تولي اهتماماً خاصاً بدمج التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأوصى المشاركون بضرورة صياغة وإقرار قانون للصحة النفسية في سورية يتوافق مع المعايير الدولية، بمعنى يجب أن يشمل هذا القانون تعريفات دقيقة للاضطرابات النفسية، وحقوق المرضى، وإجراءات العلاج الإلزامي، وآليات الرقابة والمتابعة، وينبغي أن يتضمن أحكاماً لمكافحة الوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، إضافة إلى إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن نظام التأمين الصحي وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل خدمات الصحة النفسية بشكل شامل.

تطوير نموذج رعاية متكامل

وكان المشاركون في المؤتمر قد دعوا إلى العمل على تطوير نموذج رعاية متكامل، يجمع بين الطب والعلاج النفسي والخدمات الاجتماعية، ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين مختلف التخصصات، كما دعوا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للصحة النفسية، من خلال الاستثمار في تطوير منصات رقمية آمنة لتقديم خدمات الصحة النفسية عن بعد، وهذا يشمل تطوير تطبيقات للهواتف الذكية للمتابعة والدعم النفسي، وأنظمة للاستشارات الإلكترونية، مع ضمان خصوصية وأمن البيانات الشخصية للمرضى.

تعزيز البحث العلمي

كما تم التأكيد على تعزيز البحث العلمي في مجال الصحة النفسية، وزيادة الدعم المالي والمؤسسي للبحوث في مجال الصحة النفسية في سورية، والتركيز على الدراسات الوبائية لفهم انتشار الاضطرابات النفسية في المجتمع السوري، إضافة إلى العمل على تطوير برامج الوقاية وتعزيز الصحة النفسية المجتمعية وتصميم وتنفيذ برامج وطنية للوقاية من الاضطرابات النفسية.

يشار إلى أن المؤتمر استمر ثلاثة أيام، وتضمن خمسة محاور رئيسة، ورافقه معرض متخصص بالأدوية الطبية النفسية وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات.