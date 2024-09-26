انطلاق أعمال تأهيل سوق الخضار القديم بدرعا.. ومحاور جديدة تنضم لمشروع الطاقة الشمسية في المدينة

تشرين – عمار الصبح:

بدأت في مدينة درعا أعمال تأهيل وتجهيز الموقع القديم لسوق الخضار، الذي يجري العمل عليه بإشراف ومتابعة من مجلس المدينة.

وأوضح رئيس المجلس المهندس أمين العمري أنّ أعمال التأهيل متواصلة لتجهيز سوق الخضار القديم الكائن إلى الشرق من منطقة الأسواق التجارية، ما يمهد لنقل سوق الخضار المؤقت في حي الكاشف إليه في القريب العاجل، لافتاً إلى أن عودة العمل إلى السوق مجدداً سيسهم في إحياء منطقة الأسواق التجارية في المدينة وعودة الحركة التجارية كما كانت عليه سابقاً.

ويعدّ سوق الخضار امتداداً لمنطقة الأسواق التجارية التي كانت تعد شرياناً حيوياً للمدينة، وستشكل عودة السوق للعمل ووضعه في الخدمة مجدداً تنشيطاً لهذه المنطقة الحيوية التي جرى العمل على تأهيل بعض محاورها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن معالجة وضع سوق الخضار المؤقت الذي تمت إقامته في المدينة خلال سنوات الأزمة ونقله إلى السوق التجاري الرئيسي.

ووصف عدد من أصحاب المحال التجارية في منطقة الأسواق التجارية عملية إعادة سوق الخضار للعمل بالخطوة الإيجابية التي تنعكس على تنشيط الحركة التجارية في المنطقة، ما يشكّل حافزاً للتجار وأصحاب المحال في السوق للعودة إلى ممارسة نشاطاتهم التجارية، مطالبين ببذل كل الجهود والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل إعادة العمل في المقر الرئيسي لفرع المصرف التجاري وسط السوق والإسراع بمزاولة العمل فيه من جديد.

بدورهم، أعرب أصحاب محال خضار في السوق القديم عن أملهم بعودة لائقة للسوق، وخصوصاً لجهة تجهيزه بالبنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وتأهيل الساحات بما يضمن إدخال الخضار بالشاحنات الصغيرة، إضافة إلى رفد السوق بحاويات مناسبة للقمامة منعاً لتراكمها، مع تخصيص آلية لترحيل القمامة في الفترة المسائية.

من جهة ثانية، تواصل كوادر مجلس المدينة أعمال تركيب وحدات إنارة بالطاقة الشمسية البديلة، وهو المشروع الذي بدئ العمل عليه سابقاً في عدد من الأسواق التجارية والمحاور الرئيسة في المدينة.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنّ عدداً من المحاور الجديدة انضمت إلى مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية، حيث تم تجهيز وتركيب الأجهزة في الطريق الممتد من دوار البريد ولغاية دوار البانوراما، إضافة إلى المحور الممتد من بناء المهندسين ولغاية مسجد أبو هريرة في منطقة طريق السد في مدينة درعا، على أن يتم استكمال الأعمال المذكورة في بقية المحاور المراد إنارتها في الأيام المقبلة.