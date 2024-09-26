تدنّي جودة الخبز في القنيطرة

تشرين – محمد الحُسَين:

بعد تحويل مخبز القنيطرة الآلي في مدينة البعث إلى مخبز احتياطي، وتشغيله بخطي إنتاج، لاحظ المواطنون تدنّي نوعية الرغيف المنتج مع أن خط المخبز الذي كان آلياً من أحدث خطوط الإنتاج في مخابز القطر.

كما أشار المواطنون أيضاً إلى انكماش حجم الرغيف قياساً للإنتاج عندما كان المخبز آلياً. و عزوا الأمر إلى غياب التنافس بين المخبز الآلي سابقاً والاحتياطي حالياً، حيث كان كل مخبز يسعى لإنتاج رغيف خبز مميز، لكن بعد أن أصبح المخبز احتياطياً، صار يتحكّم بنوعية الرغيف وحجمه ومواصفاته الفنية!.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة أحمد غنطوس أن تحويل مخبز القنيطرة الآلي إلى احتياطي هو قرار وزاري، واختيار الإشراف له متعلق بالشركة العامة للمخابز، ولا علاقة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك البتة، لافتاً إلى أن طاقته الإنتاجية اليومية تبلغ حوالي (11) طناً من الدقيق، ويوفر الخبز لآلاف المواطنين عبر عشرات المعتمدين، إضافة لجهات القطاع العام.

ونوه بأن هناك يومياً دورية تموينية تتابع المخابز، وتضبط أي مخالفة سواء بنقص الوزن أو تدني جودة الرغيف، متمنياً على المواطنين إبلاغ المديرية عن أي مخالفة تتعلق بالخبز وفي كل مخابز المحافظة لضبطها فوراً.