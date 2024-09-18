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سورية تدين بشدة العدوان الإرهابي الذي ارتكبته (إسرائيل) بحق المدنيين في لبنان

أدانت سورية بشدة الجريمة الدموية الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في لبنان معربة عن تضامنها القوي مع الشعب اللبناني الشقيق ووقوفها إلى جانبه بحقه في الدفاع عن نفسه.

 وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه: ارتكب الكيان الصهيوني العنصري بعد ظهر اليوم عدواناً دموياً ضد أهلنا في لبنان الشقيق وذلك من خلال القيام بهجوم إلكتروني على وسائل الاتصال مستخدماً التكنولوجيا كوسيلة لنشر القتل وسفك الدماء في سابقة لا مثيل لها.

  وأضافت الخارجية: تدين سورية بشدة هذا العدوان الإرهابي وهذه الجريمة الدموية الجديدة التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق المدنيين في لبنان والتي تعكس رغبة ” إسرائيل” في توسيع رقعة الحرب وتعطشها إلى سفك المزيد من الدماء معربة عن تضامن سورية القوي مع الشعب اللبناني الشقيق ووقوفها إلى جانبه في الدفاع عن نفسه، مؤكدة ثقتها بقدرته على مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغادر.

ودعت في ختام بيانها جميع دول العالم وشعوبها إلى إدانة هذا العدوان الآثم بشكل لا لبس فيه.

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