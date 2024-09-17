سورية تدين حادثة طعن رئيس دولة جزر القمر وتؤكد رفضها كل أشكال العنف والتطرف

تشرين:

أدانت سورية حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس دولة جزر القمر عثمان غزالي، والتي أدت إلى إصابته بجروح، مؤكدة رفضها كل أشكال العنف والتطرف.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم: “تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات حادثة الطعن التي تعرض لها الرئيس عثمان غزالي رئيس دولة جزر القمر المتحدة الشقيقة، والتي أدت إلى إصابته بجروح، متمنية له الشفاء العاجل”.

وأضاف البيان: ” تؤكد الجمهورية العربية السورية تضامنها مع حكومة وشعب دولة جزر القمر المتحدة، ورفضها كل أشكال العنف والتطرف”.