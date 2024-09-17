25 الجاري بدء التسجيل على مازوت التدفئة.. والتوزيع بداية الشهر القادم

دمشق-تشرين:

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء التسجيل على مازوت التدفئة موسم 2024-2025 اعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه نتيجة الانفراج في تأمين المشتقات النفطية سيتم بدء توزيع مازوت التدفئة في الأول من شهر تشرين الأول القادم وسيراعى فيه تحديد ترتيب التنفيذ بناء على آخر عملية شراء سابقة. علماً أن التسجيل على المادة مطلوب من جميع العائلات.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة.