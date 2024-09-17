مجلس الشعب يستأنف أعمال ورشة العمل ويؤكد على تفعيل التواصل مع المواطنين والعمل على تحسين المستوى المعيشي

تشرين:

استأنف مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وتابع أعضاء المجلس نقاشهم ضمن ورشة العمل التي بدأها المجلس أمس برئاسة صباغ، والتي تهدف إلى وضع الآليات المتعلقة بتنفيذ مضامين خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح الدور التشريعي الرابع والمهام الملقاة على عاتق المجلس في المرحلة القادمة، بما يتواكب مع الحراك التطويري الذي تشهده مؤسسات الدولة عامة.

وفي مقترحاتهم جدد الأعضاء التأكيد على أهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس للارتقاء بآلية عمل المجلس ولجانه وبشكل يتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الواقع المحلي والدولي ويسهم في تحقيق الأريحية والمرونة في العمل، إضافة إلى تفعيل التواصل بين الأعضاء والمواطنين في المحافظات ليكون كل عضو ممثلاً حقيقياً للشعب يعمل على خدمته بأكمل وجه.

ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ومواجهة تداعيات الحرب والحصار الجائر المفروض على الشعب السوري واستمرار دعم قطاعي التعليم والصحة وإعادة النظر بآلية عمل المحاكم وسير القضايا فيها، والإسراع في توزيع مادة مازوت التدفئة على الأسر قبل حلول فصل الشتاء.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الزراعية وزيادة الدعم المقدم للقطاع الزراعي عن طريق تأمين مستلزمات الإنتاج بكاملها من مازوت زراعي وبذار وأسمدة ومبيدات حشرية وغيرها، بما يحقق زيادة الإنتاج وتنوعه ويلبي حاجة السوق المحلية وصولاً إلى تصدير الفائض.

وطالبوا بتقديم جميع التسهيلات لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق تأمين البنية التحتية اللازمة لها ومنح أصحابها قروضاً بإجراءات ميسرة ودون فوائد وتمكينهم من تسويق منتجاتهم، مؤكدين على الدور المهم للإعلام في الإضاءة على طبيعة عمل المجلس والتعريف بالمهام الملقاة على عاتق الأعضاء.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في حكومة تسيير الأعمال أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.