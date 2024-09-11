اخفض من أسعار الأسواق بنسبة 25 بالمئة.. مدير مجمع الأمويين: الإقبال جيد وحجم المبيعات اليومية تصل إلى 35 مليون ليرة

تشرين- زهير المحمد:

يشهد مهرجان القرطاسية الذي افتتحته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجمع الأمويين بدمشق إقبالاً ملحوظاً من المواطنين لشراء مستلزمات أولادهم من المستلزمات المدرسية.

وأكد مدير مجمع الأمويين الاستهلاكي صفوان علاء الدين أن المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ اليوم الأول لافتتاحه لكون الأسعار منافسة للأسواق وتناسب جميع المواطنين، مشيراً إلى أن هناك تشكيلة واسعة من الألبسة والحقائب والدفاتر وغيرها من المستلزمات المدرسية وبأصناف ممتازة ونوعيات منافسة لمثيلاتها في الأسواق.

وبحسب علاء الدين فإن أسعار المستلزمات الموجودة بالمجمع أخفض من السوق بنسبة تتراوح بين ٢٠- ٢٥ بالمئة، مدللاً على بعض الأسعار فسعر القميص المدرسي ٢٩ ألف، صدرية مريول 29500 ليرة، وسعر الأحذية بناتي ولادي من 70-120 ألف ليرة، دفتر سلك هاشمية 4300 ليرة، وهناك أنواع من قلم الرصاص ١٠٥ ليرات، والحبر130 ليرة.

وعن حجم المبيعات اليومية، كشف مدير مجمع الأمويين أنها تتراوح بين 30-35 مليون ليرة، علماً أنه تم بيع قسائم لمؤسسات خيرية بقيمة 412 مليون ليرة.