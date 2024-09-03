أصغر خاجي لبيدرسون: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية خدمة للإرهابيين

أكد مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة الإيراني علي أصغر خاجي أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سورية هو نتيجة لطبيعة الكيان الإسرائيلي العدوانية، وخدمة للإرهابيين على الأراضي السورية.

وأوضح خاجي خلال مباحثات عبر الفيديو مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سورية هو نتيجة لطبيعة الكيان الصهيوني العدوانية، وخدمة للإرهابيين على الأراضي السورية، معرباً عن أمله في تحقيق الاستقرار في المنطقة عموماً.

كما بحث الجانبان التطورات السياسية والاقتصادية والميدانية في سورية ولا سيما القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتوسع اعتداءات الكيان الإسرائيلي على سورية والأزمة الإنسانية فيها، وضرورة مواصلة العملية السياسية لحل الازمة فيها.

بدوره قدم بيدرسون تقريراً عن آخر إجراءاته ولقاءاته فيما يخص دفع الحل السياسي للأزمة في سورية.