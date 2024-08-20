اتحاد العمال  يكرم ١٣٨ متفوقاً من أبناء الطبقة العاملة 

تشرين – منال الشرع

كرّم الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية اليوم ١٣٨ طالباً وطالبة، منهم ٧٤ من شهادة التعليم الثانوي و الإعدادي و٦٤ من رياضيي الأندية العمالية تقديراً لجهودهم وتفوقهم.

وبين عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال المركزي الرفيق ياسر شاهين خلال التكريم، أن التفوق فعل حضاري يشير إلى قوة انتماء المكرم لوطنه وعمله وإخلاصه له، ولا يمكن لأي تفوق أن يحصل من دون بيئة صالحة تتفانى في عملها، وبالتالي يتجلى دور الأسرة في هذا التفوق الجميل الذي ينتمي لطبقتنا العاملة التي تثبت كل يوم أنها صاحبة اليد في العمل والعطاء.

وأضاف شاهين: للتفوق أشكال متعددة، فاليوم نلتقي مع نمطين أساسين ومهمين، أبناؤنا الذين تفوقوا بعلمهم ومعرفتهم وقدموا وعائلاتهم مثالاً حيّاً على عظمة العائلة السورية وقدرتها على صنع الأفضل دائماً رغم كل الظروف التي نمر بها وبنفس الوقت رياضيونا، ونهنئ أنفسنا بما تحققه رياضتنا العمالية من إنجازات على مستوى الوطن وضرورة الاهتمام بالأبطال وتقديم كل الدعم الممكن للانتقال إلى المنافسات العربية والعالمية، فاليوم يجب علينا كل من موقعه أن نعمل على تكريس دعم نهج التفوق في مختلف المجالات.

قيمة مضافة

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في كلمته أنه إذا كان التفوق بحد ذاته قيمة، فإنه اليوم يكتسب قيمة إضافية عندما يكون المتفوق ابن أسرة كادحة تعمل ليلاً و نهاراً لتأمين مستلزمات العلم والمعرفة والتفوق لأبنائها.

مضيفاً: اليوم نكرم أبناء العمال المتفوقين، ولطالما كرمنا وسبقكم قبلكم آباؤكم وأمهاتكم الذين تفوقوا في ميادين العمل والإنتاج وأخلصوا وكدحوا وكدوا في سبيل إنجاح مؤسساتهم وفي سبيل التحسين الإقتصادي، ونسعى لتحقيق التنمية المستدامة في كل مجالات الحياة، فالأسر العمالية تنتج هؤلاء الأبطال المتفوقين الذين انتصروا بعلمهم على الفكر الظلامي، الذي حاول أعداء الوطن غرسه، فكل الفخر والاعتزاز بتعبكم وجهدكم وتفوقكم ولن نبخل أبداً في الاستمرار بدعم الأندية الرياضية العمالية في كافة المحافظات رغم الظروف المادية الصعبة.

الاجتهاد خيارنا

وفي كلمة للمتفوقين، بين الطالب رامي شعبان الحائز العلامة التامة في الشهادة الثانوية الفرع العلمي أن التكريم تعاهد بيننا جميعاً على أن التمسك بالجد والاجتهاد والنجاج، هو الخيار الوحيد أمامنا للنهوض بمجتمعنا ووطننا ورسالة محبة وامتنان للجهود المسؤولة والداعمة لأهلنا الذين تجاوزوا المعوقات وتحدوا الصعاب وأوجدوا لنا كافة السبل، فكانوا جسراً للعبور بنا نحو المستقبل ولمعلمينا بناة الأجيال وينابيع العطاء. فالمتفوقون هم طاقات المستقبل ولنجعل تحصيل العلم نهجاً وطريقة حياة، فبالعلم يسمو الإنسان وتزدهر الدنيا وتتكامل.

وعبرت جيسيكا الباروكي من المكرمين، وهي لاعبة منتخب السويداء لكرة القدم بطل الجمهورية العربية السورية، عن اعتزازها بهذا التكريم اليوم الذي يعكس اهتمام القيادة النقابية بالمتميزين في كل المجالات، ولاسيما الرياضة.

مضيفة: سيكون هذا التكريم حافزاً لنا لتحقيق إنجازات إضافية على مستوى القطر والوطن العربي، ونقدم كل الشكر والعرفان لكل من ساهم في تقديم المساندة والدعم سواء معنوياً أم مادياً.