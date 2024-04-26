رغم تخديمه 12 ألف دونم من الأراضي.. طريق قيصما – شعاب الزراعي من دون تأهيل 

السويداء- طلال الكفيري:

منذ سنين عدة وأهالي قرى المنطقة الجنوبية من محافظة السويداء “قيصما- شعاب- بهم” يطالبون أصحاب الشأن بالمحافظة بتعبيد الطريق الزراعي المْخدم لأكثر من 12 ألف دونمٍ من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمزارعي هذه القرى، لكون الواقع السيئ لهذا الطريق، حسب ما أشار عدد من المزارعين لـ” تشرين” أدى إلى عدم قدرة الآلات الزراعية ” جرار- عزاقة” على الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها وزراعتها أو حتى نقل المحصول.. إضافة إلى ذلك فإن هذا الطريق يخدم كذلك نحو ثلاثين مزرعة للخضار، ومعاناة أصحابها تكمن في صعوبة وصول الآليات الناقلة للمحصول إلى هذه المزارع من جراء سوء الطريق، علماً أن طول الطريق يبلغ نحو ٩ كم.

رئيس بلدية قيصما أنور الأطرش أوضح لـ” تشرين” أنه في عام 2020 تم تنفيذ مقطع من هذا الطريق الزراعي الحيوي بالنسبة لعشرات الفلاحين، على أن يتم إكمال الأعمال له على مراحل، إلا أنه حتى تاريخه لم تستكمل أعمال التعبيد، ما أبقاه مكانك راوح، لافتاً إلى أنه من الضروري متابعة الأعمال التي بدئ بها منذ أربع سنوات، لكون الطريق يخدم عدة قرى تقع في تلك المنطقة