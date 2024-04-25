١.٣ مليون طن الإنتاج المتوقع من القمح والشعير في الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني:

بحثت اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح واقع محاصيل الحبوب الشتوية والإنتاج المتوقع منها، وخاصة القمح والشعير.

وذكر مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم في الاجتماع أن المديرية ومن خلال الجولات الميدانية التي نفذتها كوادرها خلال الأيام الماضية على مختلف مناطق المحافظة، والكشوف الحسية التي أجرتها على الحقول المزروعة، تمكنت من تقدير إنتاج محصولي القمح والشعير المتوقع في الموسم الحالي بمليون و322 ألف طن، منها 325 ألف طن من القمح المروي من المساحة المزروعة البالغة 93 ألف هكتار بمردود إنتاجي 350 كغ/ دونم و564 ألف طن قمح بعل من المساحة المزروعة البالغة 375500 هكتار بمردود 150 كغ/دونم. و43 ألف طن من الشعير المروي من مساحة 21 ألف هكتار بمردود 200 كغ/دونم و390 ألف طن شعير بعل من مساحة 330300 هكتار بمردود 120 كغ/دونم.

أما بالنسبة للعدس، فبيّن الجاسم أن الإنتاج المتوقع يبلغ 44200 طن، منها 4200 طن من العدس المروي بمردود 190 كغ/دونم من المساحة المزروعة البالغة 2200 هكتار و40 ألف طن عدس بعل، بمردود 115 كغ/دونم من المساحة المزروعة البالغة 35500 هكتار، مؤكداً أن الحالة العامة للمحاصيل المزروعة جيدة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي في المحافظة نتيجة الهطلات المطرية المناسبة منذ بداية فصل الشتاء الحالي وحتى الآن.

وطلب محافظ الحسكة استنفار كل المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي في المحافظة استعداداً لموسم الحصاد والتسويق، وتقديم كل التسهيلات للفلاحين من أجل حصاد محاصيلهم المزروعة، وحثهم على تسويق إنتاجهم من هذه المحاصيل إلى مراكز التسويق التابعة لـ”السورية للحبوب”، وإنجاز كل التحضيرات استعداداً للحصاد والتسويق، وتجهيز مراكز التسويق بكل المستلزمات الضرورية.

ووجّه المحافظ بالتحضير لاجتماع موسع للجنة الفرعية للتسويق في المحافظة في أقرب موعد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان موسم ناجح وجيد لحصاد وتسويق محصولي القمح والشعير.

من جانبه، أكد رئيس مكتب الفلاحين في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حميد الجوهر أن تسويق إنتاج القمح في محافظة الحسكة هو عمل وطني بامتياز من أجل تعزيز صمود الشعب السوري في وجه حرب التجويع التي يشنها عليه المحتل الأميركي، لافتاً إلى أن التعويل بالأساس هو على فلاحنا، الذي صمد صموداً أسطورياً في وجه الا*حتلال والإ*رهاب وتمسك بأرضه وقام بتسليم إنتاجه إلى مراكز التسويق الحكومية، رغم الضغوط الهائلة التي يتعرض لها بسبب الا*حتلا*ل والإ*رها*ب.

بدوره، نوّه رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو بالتسعيرة الجديدة لكيلو القمح خلال الموسم الحالي التي أقرتها الحكومة، مبيناً أنها تسعيرة مجزية ومنصفة، وتتضمن هامش ربح معقولاً للفلاح، الأمر الذي يشكل تشجيعاً له على تسويق إنتاجه إلى “السورية للحبوب” دعماً للاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع قائد الشرطة العميد محمد ياسر شيحة.