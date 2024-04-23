سيتم تقديم تسهيلات للفلاحين من ناحية تسويق المحصول واستلامه.. رئيس اتحاد الفلاحين: تسعيرة شراء القمح مجزية

دمشق- زهير المحمد:

عدّ رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم أنّ التسعيرة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم لشراء مادة القمح اليوم مجزية، وتشجع الفلاحين على التوسع بزراعة المحصول.

منوهاً في تصريح خاص لـ”تشرين” بأنه وقبل صدور التسعيرة شكلت لجان لدراسة تكاليف إنتاج المحصول بالمحافظات، وتم بعدها الاجتماع باللجنة الاقتصادية والاتفاق على تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ / 5500 / ليرة للكيلو غرام الواحد.

ولفت إبراهيم إلى أنه بالإضافة للتسعيرة المجزية سيتم تقديم تسهيلات للفلاحين من ناحية تسويق المحصول واستلامه من المزارعين.

بدوره أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أن التسعيرة التي حددت اليوم لشراء مادة القمح من الفلاحين جيدة، وستسهم بتشجيع الفلاحين لزيادة مساحات زراعة المحصول.

منوهاً بأنه من المبكر تقدير كميات إنتاج الموسم الحالي من القمح، ولكن وبحسب الأمطار وتوزعها خلال موسم الشتاء فهذا بكل تأكيد سينعكس خيراً ولاسيما في المساحات المزروعة بعلاً.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ / 5500 / ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.