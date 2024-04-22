انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس للدواجن في كلية الطب البيطري بحماة

حماة – نصار الجرف:

انطلقت اليوم على مدرج الباسل في كلية الطب البيطري بجامعة حماة فعاليات المؤتمر الدولي السادس للدواجن والمعرض التخصصي المرافق له، الذي تقيمه كلية الطب البيطري بالتعاون مع فرع نقابة الأطباء البيطريين في حماة تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم، وبمشاركة العديد من الباحثين من سورية والدول العربية والأجنبية، إضافة إلى الجامعات الخاصة والمراكز البحثية العلمية الزراعية.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ثلاثة محاور رئيسة، هي “الأمراض المعدية عند الدواجن، نظم التربية والإنتاج الزراعي والدواجن، الأمن الحيوي وأساليب الوقاية في مزارع الدواجن”، يقدم فيها الباحثون ٤٩ محاضرة وبحثاً علمياً، إضافة إلى ورشة عمل تتناول الواقع الحالي لصناعة الدواجن في سورية وآفاق تطورها، وصولاً إلى المقترحات والتوصيات التي من شأنها إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه قطاع صناعة الدواجن والنهوض بها.

كما يعد المؤتمر مناسبة هامة لعرض نتاج أهم الشركات الوطنية والإقليمية العاملة في مجال صناعة الدواجن وتبادل الخبرات فيما بينها، ما يعود بالنفع على تطوير هذه الصناعة وتحقيق الأمن الغذائي لجميع شرائح المجتمع.

محافظ حماة، الدكتور محمود زنبوعة، ممثل راعي المؤتمر، أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي والدراسات المختلفة في مجال مشاريع تربية الدواجن، التي تعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة في ميدان تربية الثروة الحيوانية، مثنياً على الجهود المبذولة في إنجاح المؤتمر من قبل الجامعة والشركات المشاركة فيه.

فيما بيّن رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق سالم، أن هذا المؤتمر ينعقد تحت شعار “ربط الجامعة بالمجتمع” ويأتي تحقيقاً للتعامل والترابط القائم في العمل بين الجامعة والنقابات المهنية والفعاليات الاجتماعية والمؤسسات التخصصية في مجال عمل الدواجن.

من جانبه، أشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة “فاو” الدكتور طوني العتل في تصريح خاص لـ”تشرين” إلى أن العالم بات اليوم يواجه فجوة غذائية كبيرة بين إنتاج الغذاء والحاجة العالمية له، وهذه الفجوة تتسع باستمرار بسبب زيادة أعداد السكان والتغيرات المناخية والصراعات السياسية التي أثرت سلباً على الإنتاج العالمي من الغذاء، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات وضعت العالم أمام تحديات جديدة تتمثل في الأمراض والمسببات المرضية الجديدة ونقص المياه ومستلزمات الإنتاج والتصحر، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها إلا بتطوير وسائط علمية جديدة وحلول مبتكرة، وهذا هو دور مراكز البحث العلمي والجامعات.

وأضاف د.العتل: من هنا دأبت منظمة “فاو” على دعم كافة المبادرات العالمية الرامية إلى زيادة إنتاج الغذاء مع المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة للأجيال القادمة، ومؤتمر الدواجن هذا يمثل هذا الاتجاه، و الذي يضيف لبنة إلى بناء الأمن الغذائي الذي نسعى إليه جميعاً، حيث وفرت المنظمة سابقاً الدعم لكلية الطب البيطري في جامعة حماة والتعاون قديم ومستمر، وخاصة في مجال التدريب وتأهيل الكوادر، وهي على استعداد لمواصلة هذا الدعم لتقوم بالدور العلمي المنوط بها في المحافظة على الثروة الحيوانية وتطويرها من خلال البحث العلمي، وتوفير الحلول للمشكلات الصحية والإنتاجية والاقتصادية التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية.

بدوره، أشار عميد كلية الطب البيطري الدكتور عبد الكريم قلب اللوز إلى الأهمية الإستراتيجية لصناعة الدواجن وحاجتها إلى المزيد من الدعم والحماية الكافية وتذليل الصعوبات التي تعاني منها، ولاسيما أنها تضمن استدامة الإنتاج وتجنيبه المخاطر الصحية والاقتصادية، لذلك ارتأت عمادة الكلية تخصيص المؤتمر السنوي لهذا العام لموضوع صناعة الدواجن في سورية وآفاقها المستقبلية، لما له من أهمية تنموية وطنية وعلمية، وهو مناسبة للباحثين السوريين والعرب والأجانب “الأردن والعراق وإيران وألمانيا”، لعرض أبحاثهم وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في صناعة الدواجن.

ولفت إلى أن محافظة حماة تمثل مركز ثقل أساسياً في سورية في صناعة الدواجن ومتمماتها من أعلاف وأدوية وتجهيزات.

كما أوضح رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في حماة الدكتور عبد العزيز شومل، أن دور نقابة الأطباء البيطريين في الحفاظ على صناعة الدواجن، يأتي من خلال العمل على ربط الجامعة مع الشركات الدوائية البيطرية والإشراف المباشر والمتابعة لعمل الأطباء البيطريين في المداجن، موضحاً أن هذا المؤتمر يعطي أسساً جديدة في العمل، ويقدم مقترحات وتوصيات حول إيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها قطاع صناعة الدواجن، وفي ختام المؤتمر سيتم إرسال التوصيات إلى وزارة الزراعة والمعنيين بهدف تلبيتها وتحقيق المصلحة الأساسية لقطاع الدواجن وتحقيق أهداف المؤتمر.

أهداف المؤتمر:

حضر افتتاح المؤتمر أمين فرع حماة لحزب البعث أشرف باشوري ونقيب الأطباء البيطريين في سورية الدكتور إياد سويدان.