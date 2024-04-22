وزيرا التربية والإسكان في جولة اطلاعية على مجمع جرمانا التربوي..

ريف دمشق- دينا عبد:

جال وزير التربية د. محمد عامر المارديني يرافقه وزير الإسكان د. سهيل عبد اللطيف على مجمع جرمانا التربوي في ضوء الجولات التتبعية التي يقوم بها.

واعتبر وزير التربية د. محمد عامر المارديني خلال تصريح لـ”تشرين” أن المجمع التربوي في جرمانا إنجاز وطني كبير على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتنا؛ مشيراً إلى أن الفخر الأكبر هو بالكوادر والسواعد الوطنية.

المارديني: إنجاز وطني كبير على الرغم من كل الصعوبات

وهذا المجمع هو مكسب كبير لوزارة التربية وسيخفف عنا كل المشاكل التي لها ارتباط بالمدارس والأماكن والتي لها علاقة بالقضايا الإدارية ويمكن الاستفادة القصوى من الخدمات التي ترتبط بوزارات أخرى، ويمكن أن نستخدمه بأول فرصة مناسبة بعد أن تكون قد انتهت كل الإشكاليات المتعلقة بالصرف الصحي والكهرباء.

عبد اللطيف: البناء في الخدمة العام القادم

بدوره وزير الأشغال العامة والإسكان د.سهيل عبد اللطيف بيّن أن هذه الجولات تأتي ضمن الجولات التتبعية للمجمع التربوي في جرمانا، حيث إن الأعمال في نهايتها والمبنى أصبح قيد الاستثمار.

وبيّن عبد اللطيف: المبنى عبارة عن ٣ كتل صفية متضمنة كل التجهيزات التي تلزم للعملية التعليمية؛ وأثنى وزير الإسكان خلال الجولة الاطلاعية على جودة التنفيذ والسرعة.

وأشار وزير الاسكان خلال حديثه لـ”تشرين” إلى أن تنفيذ المبنى تم ضمن البرنامج الزمني من قبل شركة إنشائية تابعة للوزارة وبجودة جيدة، حيث تم استدراك الملاحظات والتعديلات كافة.

بدوره مدير مديرية متابعة المشاريع بوزارة الإسكان سامر شاهين بيّن أن المجمع التربوي في جرمانا يتألف من ٤ كتل، ٣ منها مدرسية ومبنى إداري، وتبلغ مساحة الموقع ٢١٢٦١ متراً مربعاً، ونسبة الإنجاز ١٠٠ بالمئة وهو جاهز للتسليم، والمساحة الطابقية لكل كتلة المدارس ٥٤٠٠ متر ومساحة المبنى الإداري ٤٤٠٠ متر وكل مبنى عبارة عن مدرسة تتضمن طابقاً أرضياً وقبواً و ٣ طوابق والمبنى الإداري طابق أرضي وقبو، وأول فقط.

رافق الوزيران في الجولة معاون وزير الإسكان علي الشبلي ومدير تربية ريف دمشق ماهر فرج.