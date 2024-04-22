وفق ثمانية بنود جمركية.. الاقتصاد تصدر التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من الأصناف الزجاجية

دمشق- تشرين:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق ثمانية بنود جمركية محددة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه ونظراً للنقص الكبير في المتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية الزجاجية من الأصناف غير المنتجة محلياً، وتبعاً لما تمت ملاحظته من توافر العديد من تلك المواد في السوق بطرق غير نظامية وبأثمان تفوق بكثير سعرها الحقيقي تم وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى إصدار تعليمات تسمح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق ثمانية بنود جمركية محددة.

وأكدت الوزارة مراعاة التعليمات المذكورة لواقع الصناعة المحلية المتعلقة بالأدوات المنزلية من الخزف الزجاجي لجهة عدم تشميل تعليمات السماح بالاستيراد لما يشابه المصنوعات الوطنية.

كما شددت الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة تنفيذ التعليمات، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج على حد سواء.