هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 98 مم في حضر بالقنيطرة

تشرين:

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 98 مم في حضر بالقنيطرة.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كانت نسب الهطل كما يلي:

– محافظتا دمشق وريفها: النبك 13 مم والحرمون 9 مم وسرغايا 12 مم والزبداني 5 مم ومضايا ويبرود 7 مم وعسال الورد 6 مم والتل ودوار المطار وعقربا 4 مم ودمشق المزة 2 مم وقاسيون ومساكن برزة والحجاز والكسوة والقطيفة والمشرفة 3 مم.

– محافظة السويداء: عين العرب وشهبا 12 مم وصلخد 6 مم والسويداء 5 مم والصورة الصغيرة 4 مم.

– محافظة درعا: بصرى 4 مم ونوى وتل شهاب 3 مم والشيخ مسكين والصنمين والمسيفرة 1 مم.

– محافظة القنيطرة: حضر 98 مم والقنيطرة 6 مم ونبع الصخر 5 مم.

– محافظة حمص: الرستن 11 مم وحمص 7 مم والمخرم 4 مم وشين 3 مم والعريضة وتلكلخ 2 مم والناصرة وقلعة الحصن ومرمريتا 1 مم.

– محافظة حماة: عين حلاقيم وكفر زيتا 14 مم وحماة 12 مم ومحردة 11 مم والرصافة 6 مم ووادي العيون وحربنفسه 10 مم وصوران 9 مم والمسلمية 8 مم مصياف 7 مم وربعو 4 مم والحميري وعقيربات 3 مم والصبورة 1 مم وشطحة والسقيلبية 5 مم والكريم وأفاميا 4 مم وعين الكروم 3 مم.

– محافظة طرطوس: بانياس 55 مم والشيخ بدر 10 مم والقدموس 6 مم ودريكيش 3 مم ومشتى الحلو وحمام واصل 10 مم وطرطوس 2 مم وصافيتا 1 مم.

– محافظة اللاذقية: الحفة 20 مم و القرداحة 14 مم وكسب والقطيلبية 13 مم والبهلولية 10 مم ومطار الباسل الدولي 6 مم والمزيرعة 4 مم ووادي قنديل 3 مم وصلنفة وبوقا واللاذقية 1 مم.

– محافظة إدلب: خان شيخون 27 مم وإدلب وأرمناز 15 مم وجسر الشغور 11 مم وأبو الظهور 2 مم.

– محافظة حلب: أعزاز وجرابلس وخناصر والسفيرة 4 مم وحلب ومنبج 5 مم وحلب المطار ومنشأة الأسد والباب 2 مم وعين العرب الشمالية 15 مم.

– محافظة الرقة: المنصورة 19 مم والرقة 5 مم والكرامة 2 مم.

– محافظة الحسكة: الدرباسية 21 مم والقحطانية 16 مم وعامودا 11 مم والحسكة 4 مم وتل تمر وهيمو 3 مم.