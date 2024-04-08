هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 48 مم في الدريكيش

تشرين

شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 48 مم في الدريكيش بريف محافظة طرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظة حماة: الرصافة 3 مم ووادي العيون 4 مم ومصياف 2 مم وعين حلاقيم 7 مم وحماة 1 مم.

– منطقة الغاب: شطحة 19 مم وعين الكروم 4 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 8 مم والشيخ بدر 23 مم ومشتى الحلو 13 مم والدريكيش 48 مم.

– محافظة اللاذقية: القرداحة 21 مم وكسب 8 مم والقطيلبية 10 مم والمزيرعة 5 مم ومطار الباسل الدولي 4 مم والبهلولية 2 مم والحفة وبوقا 1 مم.

– محافظة حلب: منبج 5 مم.