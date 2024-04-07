لا ارتفاع في عدد الحالات والمنحنى الوبائي مستقر.. الصحة تنفي وجود وفيات بفيروس كورونا

دمشق- تشرين

نفت وزارة الصحة جملةً وتفصيلاً ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أعداد من الوفيات في سورية بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تتابع بشكل يومي التقرير الوبائي الصادر عن مديريات الصحة عبر شعب الأمراض السارية والمزمنة، والذي يرصد الحالات المرضية المراجعة للمنشآت الصحية ويظهر من خلاله معدل انتشار وشدة الأمراض.

وتطمئن الوزارة بأنه من خلال الترصد والمتابعة لم يتم رصد ارتفاع بحالات كوفيد 19، والمنحنى الوبائي في استقرار، والحالات المؤكدة مخبرياً هي حالات بسيطة تلقت علاجها بالمنزل ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وفيما يخص حالات الأنفلونزا تشير الوزارة إلى أنها ضمن الحدود الطبيعية، حيث يتم الترصد والتحري عن الحالات المشتبهة بالطرق المرجعية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتحرص وزارة الصحة على اتخاذ وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في حال أي تغير بالمنحنى الوبائي لأي مرض كان، وزيادة الاستعدادات لتعزيز الاستجابة لأي مستجدات صحية مرتبطة بالأمراض السارية كما تحرص على متابعة كل المستجدات والتطورات التي تتعلق بالترصد والتقصي الوبائي والتصدي لمكافحة الأمراض السارية وتطوراتها عالمياً.

وتؤكد الوزارة أن أقسام الإسعاف والطوارئ تتابع العمل في المشافي على مدار الساعة لاستقبال المراجعين، وكذلك المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف على المستوى الوطني خلال عطلة عيد الفطر.