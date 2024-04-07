آخر الأخبارمحليات

لا ارتفاع في عدد الحالات والمنحنى الوبائي مستقر.. الصحة تنفي وجود وفيات بفيروس كورونا

دمشق- تشرين

نفت وزارة الصحة جملةً وتفصيلاً ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أعداد من الوفيات في سورية بفيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تتابع بشكل يومي التقرير الوبائي الصادر عن مديريات الصحة عبر شعب الأمراض السارية والمزمنة، والذي يرصد الحالات المرضية المراجعة للمنشآت الصحية ويظهر من خلاله معدل انتشار وشدة الأمراض.
وتطمئن الوزارة بأنه من خلال الترصد والمتابعة لم يتم رصد ارتفاع بحالات كوفيد 19، والمنحنى الوبائي في استقرار، والحالات المؤكدة مخبرياً هي حالات بسيطة تلقت علاجها بالمنزل ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
وفيما يخص حالات الأنفلونزا تشير الوزارة إلى أنها ضمن الحدود الطبيعية، حيث يتم الترصد والتحري عن الحالات المشتبهة بالطرق المرجعية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وتحرص وزارة الصحة على اتخاذ وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في حال أي تغير بالمنحنى الوبائي لأي مرض كان، وزيادة الاستعدادات لتعزيز الاستجابة لأي مستجدات صحية مرتبطة بالأمراض السارية كما تحرص على متابعة كل المستجدات والتطورات التي تتعلق بالترصد والتقصي الوبائي والتصدي لمكافحة الأمراض السارية وتطوراتها عالمياً.
وتؤكد الوزارة أن أقسام الإسعاف والطوارئ تتابع العمل في المشافي على مدار الساعة لاستقبال المراجعين، وكذلك المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف على المستوى الوطني خلال عطلة عيد الفطر.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

في اتصال هاتفي.. المقداد ووزيرة خارجية غانا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين…

آخر الأخبار

الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها…

آخر الأخبار

وافق على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط الإنتاج في معامل الأدوية خارج المدن الصناعية..…

آخر الأخبار

وزارة التربية تعلن نتائج المسابقة العلمية للمُدرسين

آخر الأخبار
في اتصال هاتفي.. المقداد ووزيرة خارجية غانا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية لا ارتفاع في عدد الحالات والمنحنى الوبائي مستقر.. الصحة تنفي وجود وفيات بفيروس كورونا وافق على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط الإنتاج في معامل الأدوية خارج المدن الصناعية.. مجلس الوزراء يناقش صكاً تشريعياً لتشديد عقوبات المعتدين على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية وزارة التربية تعلن نتائج المسابقة العلمية للمُدرسين 77 عاماً على التأسيس.. السوريون إذ يستمرون بإحياء ذكرى ميلاد حزب البعث: للحقيقة والتاريخ.. إنصافاً وتأكيداً والتزاماً بسورية الوطن شعباً وهوية.. ونصراً على كل عدو ومتآمر في قمة تموز المُقبلة «لتحتفظ روسيا بالأراضي مقابل أطلسية أوكرانيا» هل هي مُقايضة يعرضها الغرب على موسكو؟ «ميدل إيست أي»: صحيفة فرنسية تسخر من صيام غزة الجائعة.. ورواد «الـسوشال ميديا»: عنصرية بغيضة في إلحاحية السؤال الأنطولوجي.. أي معنى لتكامل العلوم؟ مجلس الشعب: ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي ستبقى شعلة تنير طريق الأحرار والمناضلين