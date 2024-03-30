بلغراد تستضيف بطولة العالم لاختراق الضاحية

تشرين-مرهف هرموش:

تنطلق اليوم فعاليات بطولة العالم باختراق الضاحية في العاصمة الصربية بلغراد وسط مشاركة قوية من لاعبين سجلوا أسماءهم في سجل البطولات بأحرف من ذهب، حيث من المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة لأهم ثلاثة عدائين في العالم في سباق الكبار من الذين تربعوا على منصة التتويج في البطولة الماضية في أستراليا وهم: الأوغندي حامل اللقب جاكوب كيبليمو بطل دورة ارهوس بالدانمارك 2019، ومواطنه جوشوا تشيبتيغي، والإثيوبي بيريهو أريغاوي، الحائز على الميدالية الفضية لعام 2023.

وقد حقق اللاعب الأوغندي تشيبتيغي رقمين عالميين في سباقي 5000 متر بزمن وقدره (12:35.36) و 10000 متر بزمن وقدره (26:11.00)، و ثلاث ذهبيات عالمية في سباق 10000 متر (الدوحة 2019، يوجين 2022، بودابيست 2023) وذهبية أولمبية في سباق 5000 متر في طوكيو 2021، وقد شارك هذا العام في سباق واحد في لاريدو بإسبانيا، حيث حلّ ثانياً في سباق 10 كم على الطريق بزمن وقدره (26:53د)، ومواطنه جاكوب كيبليمو الذي بدأ مسيرته الدولية ضمن الكبار في سن صغيرة، حيث مثّل أوغندا في أولمبياد ريو دي جانيرو في سن 15 عاماً، و بعد عام من هذه المشاركة حصل على لقب فئة الشباب تحت 20 عاماً في بطولة العالم لاختراق الضاحية في كمبالا، كما استطاع تسجيل الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون باسمه بزمن وقدره (57:31) ولم يستطع أحد كسره حتى الآن.

أما اللاعب الأثيوبي بيريهو أريغاوي فيتطلع لتحقيق الفوز بأول لقب لأثيوبيا منذ عام 2011، نظراً لما يمتلكه من مؤهلات لكسر الهيمنة الأوغندية على السباق فكان من اهم إنجازاته حصوله على المركز الرابع في سباق 10000 متر في أولمبياد طوكيو، والفوز بالدوري الماسي لمسافة 5000 متر في زيوريخ، وتحقيق الرقم القياسي العالمي لمسافة 5 كلم بزمن وقدره (12:49د) وكان أريغاوي قد بدأ موسمه لهذا العام بالفوز في سباق الضاحية بالجوبار بإسبانيا.

ومن المتوقع غياب المغرب عن سباق الرجال والسيدات للكبار، حيث سيشارك الفريق المغربي فقط في سباقي الشباب والشابات وسباق التتابع المختلط.

ومن الجدير بالذكر ان الجوائز التي تم إقرارها لهذه البطولة ستكون حسب التالي:

سباقات الكبار: الذهبية الفردية: 30,000 دولار أمريكي، الفضية: 15,000 دولار أمريكي، البرونزية: 10,000 دولار أمريكي.

سباقات الفرق: الذهبي: 20,000 دولار أمريكي، الفضية: 16,000 دولار أمريكي، البرونزية: 12,000 دولار أمريكي.

سباق التتابع المختلط (لكل فريق): الذهبية: 12,000 دولار أمريكي، الفضية: 8000 دولار أمريكي، البرونزية: 6000 دولار أمريكي.