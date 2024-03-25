مجلس الأمن يوافق على قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة” خلال رمضان

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار قدمته 10 دول يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة” خلال شهر رمضان فقط، وعلى أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

ويؤكد القرار على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وحصل القرار على تأييد 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وقبل التصويت على القرار عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية مبادرة روسية لإضافة عبارة “وقف إطلاق النار بشكل دائم” إلى نص القرار.