توءمة مكملة في الخطوط الحديدية نتاجها استثمار فعلي لإنشاء الخطوط الحديدية في المقالع  

دمشق– محمد زكريا:

تسعى المؤسـسة العامة للخــطوط الحديــدية الســورية والشركة العـامة لإنشـاء الخـطوط إلى تأمين المواد الأولية من البازلت والبحص والرمل لزوم عمل الشركة، من خلال الاطلاع والكشف المباشر على مواقع المقالع المنتشرة في المحافظات، المهم أن التوءمين والشريكين ” الشركة والمؤسسة” المعنيتين عن قطاع النقل السككي، متفقتان معاً على أن يكون استجرار هذه المواد والكشف عنها بشكل مباشر بعيداً عن الوكلاء والسمسرة، معتمدتين في ذلك على خبرات الشركة والمؤسسة في آن واحد.

وحسب مدير عام الشركة المهندس محمد إسماعيل العمر، فإن الزيارات الميدانية إلى مواقع المقالع لم تتوقف على مدار العام، حيث تمت مؤخراً زيارة إلى موقع المقالع بمنطقة حسياء في محافظة حمص، بهدف الكشف ودراسة إمكانية استثمار هذا الموقع واستخلاص مادة البحص والرمل والبازلت الذي تتطلبه أعمال الشركة والمؤسسة في مشاريعهما منه، وتالياً التخفيف من تكاليف الإنتاج وتحقيق وفر يعود بالفائدة على خطط العمل والإنجاز، وتنفيذ أعمال التمديد وتصنيع العوارض البيتونية ومستلزمات التشغيل.

وأوضح العمر أن أعمال السكك الحديدية عادة ما تكون باهظة التكاليف، حيث يتراوح سعر الكيلومتر الطولي من الخطوط الحديدية الجاهزة بين 15 و20 مليار ليرة سورية تقريباً، وذلك وفقًاً لتضاريس المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة تتابع أعمال الصيانة والتأهيل لكل الخطوط التي تعرضت للتلف نتيجة للأعمال الإرهابية، وذلك وفق تنسيق وتعاون مع المؤسـسة بهدف إعادة استثمارها بشكل فعال.

وألمح العمر إلى أن الجانب الفني لعمل الشركة يتطلب خبرات عميقة، ولاسيما أن تمديد شبكة السكك الحديدية يشمل عدة مراحل متسلسلة، حيث يتم أولاً تصنيع العوارض البيتونية المسبقة الصنع وتحميلها بالإجهاد في معمل إنتاج العوارض بمنطقة خربة التين في حمص، وبعد ذلك يتم نقلها إلى مركز كفرعايا بوساطة الشاحنات أو القطارات، حيث يتم فرش العوارض بأبعاد معينة، ويتم وضع القضبان الحديثة من نوع UIC 60 فوقها وتثبيتها بوساطة وسائط تثبيت من نوع “باندرول” وفقاً للمواصفات الدولية للقضبان، وأنه يتم تشكيل السلالم النهائية للسكك الحديدية بطول 25 متراً لكل سلم، وتحميلها بوساطة “البورتيكات” على شاحنات خاصة لنقلها عبر القطارات إلى مواقع التنفيذ المختلفة، منوهاً إلى وجود آلية متخصصة في التمديد تعرف بالبلاتوف، حيث تقوم بسحب السلالم وفرشها وتسويتها في مراحلها الابتدائية، إذ يتطلب هذا العمل رفع الخط إلى المناسيب التصميمية باستخدام آليات مختصة مثل البلاستر، وأن كل هذه الأعمال الفنية تتم بسواعد وكوادر الشركة، مطالباً بضرورة الحفاظ على هذه الخبرات بشتى الطرق.